Vain Ristolainen ohitti Raskin Bostonin voitossa, Barkov ja Granlund lihottivat pistetilejään

Tuukka Rask on torjunut Bostonille voiton Buffalosta jääkiekon NHL:ssä. Buffalon pelaajista vain Rasmus Ristolainen onnistui ohittamaan Raskin ottelussa, jonka Boston voitti 2–1.

Chris Wagner ja David Backes veivät Bostonin 2–0-johtoon ensimmäisen ja toisen erän maaleillaan. Ristolainen vei Raskilta mahdollisuuden kauden ensimmäiseen nollapeliinsä tekemällä Buffalon kavennusmaalin alle kolme minuuttia ennen loppusummeria.

Ristolainen toi kiekon alueelle ja laukoi maalin kattoon. Osuma oli suomalaispuolustajalle kauden viides.

Rask torjui ottelussa 31 laukausta ja valittiin ansaitusti tähdistöön. Virkaveli Linus Ullmark venyi Buffalon maalilla 39 torjuntaan.

– Pelasimme mielestäni parasta peliämme. He eivät pitkään aikaan saaneet mitään aikaan. Välillä he saivat pientä painetta aikaan ja sitten kolmannessa erässä he painoivat päälle ja saivat paikkoja, mutta me kestimme, Rask sanoi NHL.comin mukaan.

– Pelasimme aika pehmeästi. Emme voittaneet tarpeeksi kaksinkamppailuja. He pelasivat tietysti hyvin, mutta silloin täytyisi vain jaksaa jauhaa, Ristolainen totesi.

Bostonille voitto on neljäs perättäinen. Se on itälohkossa viidentenä, kun laskusuunnassa oleva Buffalo puolestaan on valahtanut kahdeksanneksi käväistyään marraskuussa kärkipaikalla.

Saros torjui voiton

Nashvillen maalilla Juuse Saros ohitettiin vain kerran, kun Predators kaatoi Montrealin vieraissa 4–1. Saros torjui 27 kertaa.

Jesperi Kotkaniemi antoi syötön Montrealin ainoaan maaliin, jonka teki Shea Weber.

Viime aikoina hieman kompuroinut Nashville nousi länsilohkossa kolmanneksi.

Floridan kapteeni Aleksander Barkov kirjautti syöttöpisteen joukkueensa hävitessä kotonaan Columbukselle. Blue Jackets haki Floridasta 4–3-voiton jatkoajalla. Ratkaisumaalin iski Seth Jones, kun jatkoaikaa oli takana vain 18 sekuntia.

Barkov syötti Jonathan Huberdeaun 1–1-tasoitusmaalin avauserässä. Hänellä on kasassa tehot 16+26.

Myös Mikael Granlund saalisti yhden syöttöpisteen, kun Minnesota löi vieraskaukalossa Ottawan 4–3. Kanadan pääkaupungin ylpeys on nyt hävinnyt seitsemän ottelua putkeen ja majailee itälohkon viimeisenä.

Granlundin kauden pistesaldo on nyt 11+27.

Toronto vahvisti asemiaan itälohkon kakkosena murskaamalla Vancouverin 5–0.