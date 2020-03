Valencian puolustajasta ensimmäinen La Ligan pelaaja, jolla on koronavirus

Jalkapallojoukkue Valencian argentiinalaispuolustaja Ezequial Garay, 33, on sairastunut koronavirukseen. Hän on ensimmäinen Espanjan jalkapallon pääsarjan La Ligan pelaaja, jonka tiedetään sairastuneen virukseen, kertoo espanjalainen AS-urheilulehti.

– Vuosi 2020 ei ole alkanut hyvin. Minulla on koronavirus. Oloni on hyvä, ja nyt minun pitää vain toimia lääkärien ohjeiden mukaan. Olen tällä hetkellä karanteenissa, Garay kertoi Instagramissa.

Heti ei ollut selvää, olivatko jotkut muut Valencian joukkueen pelaajat altistuneet.

Garay sai helmikuun alussa pahan polvivamman, jonka on laskettu pitävän hänet pois pelikentiltä noin puoli vuotta. Garay siirtyi Valeciaan Pietarin Zenitistä vuonna 2016.

Detroit Pistonsin pelaajalla todettiin koronavirus

Detroit Pistonsin pelaaja Christian Woodille tehdyn koronavirustestin tulos oli positiivinen, ja hänestä tuli kolmas koripallon NBA-pelaaja, jolla tauti todettiin. Pistons kertoi lauantaina, että yhdellä sen pelaajista on todettu koronavirus. Seura ei suostunut yksilöimään, kenestä on kyse.

Woodin agentti Adam Pensack kertoi Detroit Newsille, että hänen asiakkaansa on yksi sairastuneista.

– Detroit Pistonsin pelaajalla on todettu koronavirus. Alustava positiivinen testitulos saatiin 14. maaliskuuta, seura kertoi tiedotteessaan ja lisäsi, että pelaaja asetettiin vapaaehtoiseen karanteeniin jo keskiviikkoiltana.

Woodilla, 24, oli flunssaoireita ennen keskiviikkoillan Philadelphia-ottelua. Hänet testattiin koronaviruksen varalta. Myös koko joukkue, valmentajat ja muu taustaryhmä laitettiin vapaaehtoiseen karanteeniin Woodin oireiden jälkeen. Seura painotti pelaajien ja kaikkien lajin parissa toimivien terveyden ja turvallisuuden olevan ensisijaisia asioita.

Ennen Woodia NBA-pelaajista Utah Jazzin Rudy Gobertin ja Donovan Mitchellin todettiin saaneen tartunnat.

NBA on toistaiseksi tauolla.