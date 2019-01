Valioliigan Cardiffin ennätyshankinnan pelätään olleen kadonneessa lentokoneessa

Englannissa on käynnistetty suuretsinnät maanantai-iltana Englannin kanaalin yllä kadonneen pienlentokoneen löytämiseksi. Uutistoimisto AFP:n Ranskan viranomaisilta saamien tietojen mukaan koneen kyydissä oli huippujalkapalloilija Emiliano Sala.

Argentiinalaishyökkääjä Sala, 28, on Englannin Valioliigassa pelaavan Cardiffin tuore hankinta. Siirtosumma ei ole vahvistettu, mutta mediatietojen mukaan Cardiff maksoi Salasta 15 miljoonaa puntaa eli noin 17 miljoonaa euroa. Cardiff on vahvistanut, että kyseessä on seuran ennätyssiirto.

Ranskalaisessa Nantesissa pelanneen Salan sopimuksesta Cardiffin kanssa uutisoitiin lauantaina. BBC:n mukaan Nantesista Cardiffiin matkalla olleessa ja tutkasta kadonneessa Piper Malibu -pienkoneessa oli kaksi henkilöä, joista toisen uskotaan olleen Salan.