Valioliigan akatemiavalmentajat jakoivat oppejaan Keuruulla – "Tämä on Once in a lifetime -mahdollisuus kaikille junioreille"

Keuruulla otettiin tuntumaa kansainväliseen jalkapallomaailmaan, kun Keuruun Pallo kutsui kotinurmelleen kolme Englannin Valioliigan suurseurojen akatemiavalmentajaa. Maanantaina alkanut kolmepäiväinen KeuPan EPL-futisleiri imaisi mukaansa 32 innokasta jalkapallojunioria ympäri Suomen.

Keuruulta, Jyväskylästä, Turusta, Riihimäeltä ja Orivedeltä saapuneita junioreita ohjeisti valmentajakolmikko Shane Yates (Manchester United), Robert Curran (West Ham) ja maalivahtivalmentaja Morgan Grimshaw (Stockport).

Kolmikon ja KeuPan välisenä linkkinä toimi tamperelainen Joni Virtanen, joka on asunut pitkään Englannissa. Virtanen totesi Keuruulla leiriä seuratessaan, että kansainvälinen leiri on suomalaisille futisjunioreille loistava mahdollisuus saada hiven suuren maailman menoa. Samaa mieltä on Keuruun Pallon puheenjohtaja Kari Polviander.

– Kyllä tämä on Once in a lifetime -mahdollisuus kaikille junioreille. Toivon, että he ottavat tästä kaiken irti, Polviander toteaa.

– Ja kyllähän sen nyt näkee näistä lapsista, että he kuuntelevat tarkkaan ja ovat kyllä motivoituneita tekemään, Polviander lisää.

Polviander näkee EPL-leirillä myös pilkahduksen yhteistyön voimaa, sillä junioreita saapui muualtakin kuin seuran omista riveistä.

– Jotta saadaan keskisuomalainen jalkapallo jaloilleen, tulee seurojen tehdä enemmän yhteistyötä. Tämä on yksi hyvä mahdollisuus siihen, puheenjohtaja toteaa.

Keuruu ei ole ainoa, joka kutsui tänä kesänä kansainvälisiä valmentajavieraita kotikentälleen. Äänekoskella Huima järjesti heinäkuussa vastaavanlaisen leirin liki sadalle juniorille, jotka pääsivät liverpoolilaisvalmentajien valmennukseen.

Suomen Palloliiton Keski-Suomen piirin nuorisopäällikkö Timo Hämäläinen pitää seurojen itsensä organisoimia kansainvälisiä leirejä hyvänä asiana.

– Se on hyvä, että suomalaiset lapset saavat paljon erilaista oppia ja samalla huomaavat, että jalkapallo on kansainvälinen laji, Hämäläinen toteaa.

– Yleensä näihin sisältyy myös se, että seuroissa toimivat valmentajat saavat lisätietoa ja kouluttautuvat, Hämäläinen lisää.

Viime vuosien aikana vastaavia leirejä on järjestetty ympäri Suomen. Anti on ollut moninaista ja se on pitkälti valmennuspakettia tarjoavista tahoista kiinni, että mihin valmennuksessa panostetaan. Hämäläinen kuitenkin muistuttaa kyseessä olevan liiketoiminta.

– Ei se (leiri) ole autuaaksi tekevä juttu. Mutta jos seura sen kokee tarpeelliseksi ja saa riittävästi irti leiristä, niin hieno homma.

Keuruun nurmella juniorijalkapalloilijoita tiistaina valmentanut brittikolmikko piti leiriä onnistuneena. Junioreiden keskittyminen, sitkeys ja motivaatio saivat kiitosta.

– Pyrkimys kaikkialla on sama, eli miten tehdä maali, mutta annamme vähän erilaista ideaa sen toteuttamiseen, Curran sanoo.

– Ja jos lapsi itse haluaa oppia, niin ei sillä ole väliä tuleeko valmentaja Espanjasta, Englannista tai Suomesta. Lapsen oma halu oppia on avainasemassa kaikkeen, Yates huomautti.

– Englannin täytyy vielä jonain päivänä voittaa MM-kisat, mutta olisi kyllä hienoa, jos tekin pääsisitte sinne mukaan. Kyllä teiltä potentiaalia löytyy, ympärilleen vilkuileva Curran tokaisee.