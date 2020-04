Valioliigan kauden kohtalosta odotetaan ratkaisuja perjantaina

Perjantai on todennäköisesti iso päivä jalkapallon Englannin Valioliigassa. Seurapomojen on määrä keskustella silloin, mitä keskeytyksissä olevalle sarjakaudelle tehdään.

Valioliiga on tauolla ainakin huhtikuun loppuun koronaviruspandemian takia. Jos – ja luultavasti kun – keskeytystä pidennetään, sillä on monenlaisia vaikutuksia.

Seurat ovat toimineet keskenään eri lailla hillitessään keskeytyksen aiheuttamia taloushaasteita.

Osa seuroista on jatkanut palkanmaksua normaalisti ja osa on lomauttanut henkilöstöään. Muutamissa seuroissa on nähty palkanalennuksia.

Liigaseuroista Tottenham, Newcastle, Norwich ja Bournemouth ovat lomauttaneet joukkueidensa ulkopuolista henkilöstöään. Tottenham on lisäksi ilmoittanut alentavansa 550 työntekijänsä palkkoja 20 prosentilla huhti- ja toukokuulta. Palkkaleikkuri ei koske pelaajia ja valmennusta.

Britannian hallitus on päättänyt, että lomautetut henkilöt voivat saada 80 prosenttia normaalista palkastaan valtiolta. Enimmäissuma on 2 500 puntaa henkilöä kohti kuukaudessa.

Norwich ja Bournemouth ovat ilmoittaneet maksavansa jäljelle jäävän osuuden, joten työntekijät saavat normaalin palkkansa.

"Moraalisesti väärin"

Lomautuksiin ryhtyneiden seurojen toimintaa on kritisoitu, sillä ne maksavat edelleen pelaajilleen täyttä palkkaa.

Britannian hallituksen digitaali-, kulttuuri-, media- ja urheilukomiteaa johtava Julian Knight lähetti paheksuvan kirjeen Valioliigan toimitusjohtajalle Richard Mastersille.

– Tämä kaksitasoinen järjestelmä on moraalisesti väärin etenkin kun huomioidaan, että pelaajat saavat erittäin suurta palkkaa, Knight kirjoitti komitean Twitterissä julkaisemassa kirjeessä.

Knight on ehdottanut ylimääräisiä maksuja seuroille, jotka toimivat kyseisellä tavalla.

Luultavasti entistä useampi seura ryhtyy lomautuksiin, mikäli kauden keskeytystä jatketaan.

Brighton ilmoitti torstaina, että toimitusjohtaja Paul Barber, tekninen johtaja Dan Ashworth ja päävalmentaja Graham Potter suostuvat vapaaehtoiseen palkanalennukseen kolmeksi kuukaudeksi.

Bournemouth ilmoitti keskiviikkona muun muassa päävalmentaja Eddie Howen palkanalennuksesta.