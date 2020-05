Valioliigan kokouksessa hierotaan sopuratkaisua – virusuhka arveluttaa pelaajia, seurajohtajat kiistelevät pelitavasta

Pääministeri Boris Johnsonin sunnuntaiset linjaukset eivät tarjonneet valmiita vastauksia Valioliigaseurojen ongelmiin. Seurajohtajat hierovat maanantain kokouksessaan mieluiten yksimielistä päätöstä liigan jatkosta ja loppukauden pelitavasta, mutta pomojen eriävät näkemykset ovat jyrkentyneet viime päivinä.

Osa seurajohtajista ja pelaajista haluaisi luopua koronaviruksen keskeyttämästä kaudesta, josta on pelaamatta 92 ottelua.

Terveysriskin lisäksi seuroja jakaa esitys peleistä neutraaleilla stadioneilla. Sitä vastustavat erityisesti häntäpään joukkueet.

Brightonin toiminnanjohtaja Paul Barber on arvostellut liigan jatkosuunnitelmia uutterasti.

– Meidän on oltava varovaisia. Pitää varoa harha-askelia, sille ne voivat nykytilanteessa maksaa ihmishenkiä. Se voisi tuhota meidät, Barber arvioi tilannetta Daily Mail -lehden sunnuntainumerossa.

Brightonin joukkueessa paljastui viikonvaihteessa kolmannen pelaajan virustapaus. Norwichin keskikenttäpelaaja Todd Cantwell ilmaisi huolensa virusuhasta vastauksessaan BBC:n viestiin pelaajan tartunnasta.

– Mekin olemme vain ihmisiä, Cantwell muistutti tviitissään riskistä, jonka pelaajat kohtaavat yhteisharjoituksissa ja peleissä.

Uusia koronatartuntoja on löytynyt myös Espanjan liigapelaajilta ja seurojen työntekijöiltä. Saksalaisen kakkosliigaseura Dynamo Dresdenin koko henkilökunta ja pelaajat on määrätty kahdeksi viikoksi eristyksiin, kun kahden pelaajan virustestit paljastuivat positiivisiksi.

Brighton ja Aston Villa jarruttavat

Valioliigan johto uskoo, ettei hallitus salli sarjan viemistä loppuun kuin muutamilla stadioneilla erikoisjärjestelyin. Ratkaisu rajaisi terveydenhuollosta, turvallisuudesta ja televisioinnista huolehtivien ihmisten määrää.

Neutraalien areenoiden käyttö pienentäisi myös fanikokoontumisten vaaraa. Se olisi kotistadioneilla vakava uhka, vaikkei yleisöä päästettäisi katsomoon.

Ajatusta neutraaleista stadioneista vastustavat muiden muassa Aston Villan seurajohto ja Brightonin Barber. Aston Villan jäljellä olevista kymmenestä ottelusta kuusi olisi kotiotteluita. Brighton olisi pelannut normaalioloissa yhdeksästä viime ottelustaan viisi kotikentällä.

– Emme voi hyväksyä näin perustavanlaatuista muutosta pelijärjestelmään, Barber ruoskii ajatusta.

– Se ei olisi reilua, eikä kukaan kykene muuttamaan käsitystäni tästä.

Aston Villan toiminnanjohtaja Christian Purslow totesi, että kotiedusta luopuminen olisi "merkitykseltään valtava päätös".

Neutraaleista stadioneista ei tiettävästi äänestetä vielä tämän päivän kokouksessa. Suunnitelma tulee hylätyksi, jos sitä vastustaa kolmannes eli seitsemän seuraa 20:sta.

Kaksi viikkoa Uefan määräaikaan

Euroopan jalkapalloliitto Uefa odottaa, että jäsenmaiden liigoista ja niiden pelitavoista päätetään 25. toukokuuta mennessä.

Crystal Palacen puheenjohtaja Steve Parish pelkää, ettei liigaa voida jatkaa, jos stadionkysymyksessä ei päästä yksimieliseen ratkaisuun.

– Jatkamme suunnittelua, mutta kauden jatkoon liittyy valtavia haasteita. Ratkaisun löytäminen voi vielä osoittautua ylivoimaiseksi, Parish totesi BBC:n haastattelussa.

– Helppoja vastauksia ei ole, mutta tilannetta täytyy selvittää yhdessä. Ehkä me vielä pääsemme sopuun.

Britannian koronatilanne on Euroopan vaikein. Worldometer-sivuston mukaan maan 66,7 miljoonan asukkaan väestössä on todettu yli 219 000 koronatartuntaa. Virukseen kuolleita on rekisteröity 31 885.