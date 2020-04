Valioliigan peleissä riittäisi väkeä, vaikka yleisöä ei lehtereille päästettäisikään – ottelun vieminen läpi vaatii stadionille sadoittain ihmisiä

Jalkapallon Englannin Valioliigan jatkumisesta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta todennäköistä on, että kun pelit taas alkavat, yleisöä ei koronaviruskriisin myötä lehtereillä nähdä. Mutta kuinka paljon ihmisiä tarvitaan tyhjän katsomon edessä palloiltavan Valioliigan pelin läpiviemiseen? Asiaa on tutkinut ESPN, ja tuloksena on varsin suuri luku.

Englannin alemmilla ammattilaistasoilla pelaavan seuran edustaja kertoi ESPN:lle, että otteluun ilman katsojia tarvitaan työntekijöitä tiettyihin toimiin. Näitä toimijoita voi olla jopa 200.

– Ihmiset eivät tajuakaan, kuinka paljon henkilökuntaa tarvitaan jotta peli saadaan viedyksi läpi. Sitten kun jalkapallo palaa tositoimiin, stadionin sisäpuolella on oltava 150–200 ihmistä. Kyse ei todellakaan ole siitä, että siellä ovat vain 22 pelaajaa ja erotuomarit.

– Me esimerkiksi tarvitsisimme kuusi turvamiestä, suljettuunkin peliin. Ja isommalla Valioliigan stadionilla tuo luku pitäisi kertoa viidellä vain jotta perusvaatimukset täytetään. Joten kun jalkapallo palaa, turvavälejä ja sallittuja kokoontumismääriä on höllennettävä siitä, mitä ne nyt (Britanniassa) ovat.

Yksi brittifutiksen toiseksi ylimmän sarjatason eli Mestaruussarjan seura laski ESPN:lle tarkasti, kuinka monta ihmistä tyhjän katsomon peliin olisi odotettavissa. Määrä venyi 166:een. Ja Valioliigassa jo pelkästään mediaväki nostaa tuota lukemaa kohti 300:aa, sillä erään valioliigalähteen mukaan keskimäärin 120 mediatyöläistä on akkreditoitu kyseisen seuran kotipeleihin.

Seurahenkilöstöäkin piisaa

Ja ne pääosan esittäjät? Joukkueessa on vaihtomiehet mukaan lukien 18 pelaajaa, ja päävalmentajalla liuta apumiehiä: esimerkiksi Manchester Cityllä on pelkästään katsomon penkeillä kuusi ihmistä tekemässä videoanalyysiä peleistä.

Pelaajia hoivaa tarvittaessa lääkintähenkilökunta, tietenkin. Erotuomaristoon puolestaan kuuluu kaikkiaan viisi henkilöä, ja nykyinen VAR-videotuomarointi vaatii sekin tekijänsä. Poliiseja on oltava ja tietenkin kentänhoitoporukkaa. Eikä unohtaa sovi pallopoikia ja -tyttöjä: ehkä David De Gea ei haluaisi kiipeillä katsomon yläriveille noutamaan palloa... Näitä nuoria apureita on keskikokoisella stadionilla 12, ja Valioliigan jättiareenoilla tietenkin vielä enemmän.

Ehkä vierasjoukkueen bussikuski joutuisi jäämään stadionin ulkopuolelle autoonsa, mutta selvää siis on, että suurinta osaa työntekijöistä ei voi pitää poissa suljetustakaan pelistä. Vaikka lehterit ovat tyhjänä, porukkaa on paikalla sadoittain.