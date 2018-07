Valioliiganousija Wolverhampton pestaa portugalilaisia

Jalkapallon Englannin Valioliigaan viime keväänä noussut Wolverhampton on mieltynyt portugalilaispelaajiin. Sen toistaiseksi viimeinen portugalilaishankinta on kahden vuoden sopimuksella keskikenttäpelaaja Joao Moutinho, joka on pelannut viisi edellistä kautta Ranskan liigan Monacossa.

Moutinho, 31, kuului Venäjän MM-turnauksessa pudotuspeleihin yltäneeseen Portugalin maajoukkueeseen. Wolverhamptonin noin 5,6 miljoonan euron kauppasummalla ostama Moutinho on pelannut Cristiano Ronaldon ja Luis Figon jälkeen eniten otteluja Portugalin maajoukkueessa, 113.

Viime kaudella Englannin liigan mestaruussarjan ylivoimaisesti voittaneen Wolverhamptonin miehistössä on nyt peräti kahdeksan portugalilaispelaajaa. Myös Wolverhamptonin päävalmentaja on portugalilainen, Nuno Espirito Santo.