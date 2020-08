Valko-Venäjä vihjaa voivansa järjestää MM-jääkiekon yksinkin

Valko-Venäjän jääkiekkoliiton mukaan maa voi järjestää ensi vuoden miesten MM-jääkiekkoturnauksen yksinkin, jos toinen kisaisäntä Latvia "ei suostu järjestämään yhteiskisoja". Asiasta kertoo Inside the Games -sivusto, viitaten Valko-Venäjän hallituksen sivuston tietoihin.

Valko-Venäjän kisaisännyys on herättänyt kritiikkiä viime aikoina, sillä maassa on protestoitu voimakkaasti elokuun alussa järjestettyjen presidentinvaalien jälkeen. Maata pitkään itsevaltaisesti hallinnut presidentti Aleksandr Lukashenko julistettiin presidentinvaalien voittajaksi yli 80 prosentin ääniosuudella. Länsimaiden mukaan vaalit olivat vilpilliset.

Latvian pääministeri Krisjanis Karins on sanonut, että nykyisessä tilanteessa hän pitää mahdottomana järjestää MM-kilpailut yhdessä Valko-Venäjän kanssa. Latvia on varoittanut kansainvälistä jääkiekkoliittoa IIHF:ää mahdollisesta vetäytymisestä kisajärjestelyistä, jos sen ei sallita järjestää turnausta jonkin muun maan kanssa.

Valko-Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtajana Gennadi Savilovin eron jälkeen väliaikaisesti toimiva Dmitri Baskov kuitenkin toteaa, että Valko-Venäjä selviäisi kisojen järjestämisestä yksinkin. Baskovin mukaan maalla "on riittävästi resursseja ja infrastruktuuriset edellytykset" hoitaa turnaus ilman toista järjestäjää, "jos Latvia ei jostain syystä suostu järjestämään yhteiskisoja".

Valko-Venäjän hallinto puolestaan ihmettelee Latviasta kantautuneita tietoja.

– Latvian pääministerin ilmoitus suunnitelmista pyytää IIHF:ltä Valko-Venäjän korvaamista kuulostaa oudolta, varsinkin kun ottaa huomioon sen, että molempien maiden jääkiekkoliitoilla on jatkunut hedelmällinen ja tehokas yhteistyö kisoihin valmistautumisessa, Valko-Venäjän pääministeri Roman Golovtshenko sanoi Inside the Games -sivuston mukaan.

Ensi vuoden MM-jääkiekko on tarkoitus järjestää 21. toukokuuta–6. kesäkuuta. IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel on vakuutellut liiton aikovan pitää turnausjärjestelyistä kiinni. Liiton neuvoston on määrä käsitellä tilannetta kokouksessaan syyskuun puolivälissä.