Valko-Venäjän tappio lisäsi lentopallomiesten jatkosaumoja

Pohjois-Makedonia otti myöhään maanantai-iltana voiton Valko-Venäjästä lentopallon miesten EM-turnauksen Suomen alkulohkossa, ja sen myötä Suomen jatkohaaveille saatiin lisäpontta. Jos Slovenia voittaa tänään Pohjois-Makedonian ja Turkki voittaa Valko-Venäjän, niin Suomen jatkopaikka neljännesvälieriin on varma.

Slovenian ja Pohjois-Makedonian ottelu alkaa kello 18.30 ja Turkki kohtaa Valko-Venäjän kello 21.30 alkaen.

Ennen tiistain pelejä C-lohkon sarjataulukossa neljällä joukkueella on yksi voitto, ja Suomi on niistä tällä hetkellä kärjessä neljällä pisteellä. Turkilla ja Pohjois-Makedonialla on kolme ja Valko-Venäjällä kaksi pistettä. Sarjataulukossa järjestys määräytyy ensisijaisesti voittojen määrän mukaan ja jos ne ovat tasan, niin sarjapisteiden mukaan.

Mikäli Suomi pääsee lohkosta jatkoon, neljännesvälierän se pelaa Ranskan Nantesissa. Alkulohkopelinsä Suomi on pelannut Slovenian Ljubljanassa, jossa Suomea vastaan asettuu keskiviikkona viimeisessä alkulohkopelissä Turkki.