Valmennusjohtaja ei pelännyt urheilijakatoa – Suomella riittää venyttävää yleisurheilumaaottelussa

Tilastoja vastaan on ennenkin pärjätty ja voitettu, Suomen urheiluliiton valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola lataa Ruotsi–Suomi-yleisurheilumaaottelun ennakkoasetelman.

Tänään Tukholmassa käynnistyvässä maaottelussa Ruotsin miehet ovat ennakkokaavailuissa yli 50 pistettä Suomea edellä, mutta naisten "paperiottelussa" ero on länsinaapurin hyväksi vain vajaat kymmenen pistettä.

– Emme kestä miesten puolella 6–16 ja 7–15-tappioita, Niemi-Nikkola mainitsee yksittäisten lajien tuhoisat pistejaot.

– Naisten puolella kilpailu on ympäripyöreä. Ero maiden välillä on pieni.

Viikonloppuna Suomen iskukykyä heikentävät ainakin Kristiina Mäkelän puuttuminen kolmiloikkakilpailusta, ja keihäsmies Antti Ruuskasellakin olisi voinut olla annettavaa.

– Jos tämä olisi kauden viimeinen kilpailu, Ruuskanen ja Mäkelä olisivat mukana. Kyse ei ole urheilijakadosta, vaikka muutamia poisjääntejä on. Kaikki tulisivat kiljuen tänne, jos kauden päätapahtuma MM-kilpailut ei olisi vielä edessä, Niemi-Nikkola tuumi.

Taivuttaako Duplantis omat metriluvut?

Yksi lauantain suomalaisittain vahvoista lajeista voisi olla miesten kolmiloikka, johon Simo Lipsanen lähtee tuloksella 16,76 tilastokärkenä. Naisten pituushypyssä Taika Koilahti (kauden paras 669) yrittää parantaa asemiaan MM-kilpailuja ajatellen ja haastaa Ruotsin Tilde Johanssonin, jonka on venyttänyt tällä kaudella neljä senttiä Koilahtea pidemmälle.

Lauantain lajeista miesten seiväshyppy sen sijaan on ennakolta selkeästi ruotsalaisten voittolaji. Armand Duplantis on taivuttanut tällä kaudella kuusi metriä eli yli puoli metriä enemmän kuin ennakolta kovin suomalaishaastaja Tomas Wecksten.

– Maaottelussa on aina hyvä tunnelma, ja se on spesiaali tapahtuma. Toivottavasti sää on hyvä ja katsojia saapuu paikalle paljon, Duplantis tuumi perjantain lehdistötilaisuudessa.

Sähinää riittää myös loppuillassa, kun maaottelupisteistä kisataan pikaviesteissä.

Viime vuonna Suomen miehet venyivät voittoon Tampereella, mutta Suomen naisten edellisestä voitosta on jo neljä vuotta. Viikonlopun aikana Tukholman olympiastadionin suorituspaikoilla mittelevät myös maiden nuorten joukkueet.