Valmentaja Marko Malvela tarjoili maajoukkueuimareille inertiaa ja muutakin spesiaalia – Jenna Laukkanen innostui starttitreenistä

Kilpauimarin kannattaa startissa kiinnittää huomiota käsiensä heilahdukseen.

Tuo oli yksi valmentaja Marko Malvelan teeseistä torstaina, kun hän veti Jyväskylän uimahallissa treenit uintimaajoukkueen huippuryhmälle. Oppia saivat hänen omien valmennettaviensa Mimosa Jallowin ja Ari-Pekka Liukkosen lisäksi muun muassa Jenna Laukkanen ja Matti Mattsson.

Malvela puhui inertiasta, joka on englantilaisen fyysikon Isac Newtonin satoja vuosia sitten keksimä havainto liikkeen jatkuvuudelle.

– Ajatus on se, että urheilija käyttää käsien eteenpäin heilautusta kokonaisponnistukseen. Kun heilurin perään hyppää, siitä saa lisää senttejä. Kädet kuitenkin painavat kymmenisen kiloa kumpikin. Jos ne osaa oikealla tavalla heittää eteen, siitä saa aika paljon hyötyä startin nopeuteen, Malvela selvitti.

Starttitreeni inertian merkeissä oli jotain uutta sotkamolaiselle Laukkaselle, vaikka hän on ehtinyt uida uransa aikana jo kuusi arvokisamitalia.

– Tuo starttijuttu oli uusi hommeli. Nyt tuli vähän ajatusta siihen, miten kannattaa hyödyntää kroppaa. Ei kannata yrittää aina pelkällä voimalla mennä. Vähän taitoa kun käyttää, saattaa saada samanlaisen lopputuloksen ja jopa paremman. Sitä en ole hirveästi aikaisemmin tullut ajatelleeksi, Laukkanen sanoi.

Laukkasen henkilökohtainen valmentaja on Toni Piirainen, joka on Malvelan tavoin yksi uintimaajoukkueen valmentajista.

– On ihan hyvä välillä päästä käymään ”Makella”. Hän pistää aina ajattelemaan, mitä me siellä altaassa teemme, eikä pistä pelkästään uimaan, Laukkanen kehaisi.

Malvelan treeneissä on yleensä muutakin spesiaalia. Jyväskylän uimahallissa on esimerkiksi käytössä maan ainoa ”voimatorni”. Siinä uimari köytetään valjaisiin, jotka on kytketty suureen, vedellä täytettyyn saaviin. Kun uimari lähtee uimaan, raskas saavi nousee ilmaan ja alkaa jarruttaa uimarin vauhtia.

Syksyn maailmancupeissa lupaavia tuloksia uinut Laukkanen jää viikonlopuksi Jyväskylään osallistuakseen kaksipäiväisiin lyhyen radan GP-kisoihin.

– Treeniuinnit, Laukkanen luonnehti.

– Vähän aikaa mietin, tulenko ollenkaan, kun olin niissä maailmancupeissa. Tuli kuitenkin sellainen fiilis, että Jyväskylään on aina kiva tulla kisaamaan. Uin kuitenkin vähän erilaisella lajiohjelmalla kuin normaalisti. Panostan sekauinteihin.

Laukkanen tunnetaan erityisesti rintauimarina. Siinä uintimuodossa hänellä on kaksista edellisistä lyhyen radan EM-kisoista kaksi kultaa ja kaksi hopeaa.

– Maailmancupeissa tuli niin paljon rintauintia uitua, että ehkä nyt on ihan hyvä uida välillä vähän muuta.

Huippu-uimareiden seuraava päätähtäin on lyhyen radan MM-kisoissa, jotka uidaan joulukuussa Kiinassa.

– Innolla oikeastaan odotan niitä kisoja. Lyhyt rata on toiminut minulle aika hyvin viime vuosina. Toivottavasti sama homma jatkuu. Kausi on ainakin lähtenyt hyvin käyntiin, Laukkanen totesi.

Porilainen Mattsson ei ole lähdössä Kiinan MM-kisoihin, eikä hän osallistu Jyväskylän GP-kisoihinkaan. Hän halusi kuitenkin olla mukana Jyväskylän treeneissä.

– Hyvä on käydä näissä maajoukkuetapahtumissa kääntymässä. ”Make” antoi ihan fiksuja vinkkejä starttiharjoitteluun. Ihan pätevä treeni, täytyy sanoa, Mattsson jutteli.

Etelä-Koreassa ensi vuonna järjestettäviin pitkän radan MM-kisoihin tähtäävä Mattsson kärsi alkusyksystä kolmen viikon flunssan.

– Flunssa onneksi voitettiin ja nyt homma on lähtenyt rokkaamaan oikeastaan kovempaa kuin ikinä. Sen näkee sitten Vaasan SM-kisoissa marraskuussa, millä tavalla irtoaa.