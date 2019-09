Valmentaja Mikko Manner: Into on palannut Jesse Puljujärven silmiin

Yksi alkavan jääkiekkokauden mielenkiintoisimmista nimistä, ellei kaikkein mielenkiintoisin, on Oulun Kärppien Jesse Puljujärvi. Hyökkääjän NHL-ura Edmontonissa ei ottanut tuulta alleen, joten 21-vuotias Puljujärvi päätti ottaa yhden askeleen taaksepäin voidakseen myöhemmin ottaa aimo harppauksen eteenpäin.

Loppukesästä pelatut Mestarien liiga CHL:n ottelut ovat osoittaneet, että Puljujärvellä on mahdollisuus olla kotimaan Liigan valovoimaisin tähti. Neljässä pelissä laitahyökkääjä on iskenyt tehot 2+2.

– Olimme juuri vähän Eurooppaa kiertämässä, ja ihan varmasti näistä peleistä on ollut hyötyä liigapeleihin valmistautumisessa. Varsinkin Bern pelaa vähän kuin suomikiekkoa, ja heitä vastaan saimme kunnon pelejä, Puljujärvi sanoo.

Puljujärven erinomainen liike, ulottuvuus ja kiekolliset taidot tekevät hänestä vaarallisen pelaajan jokaiselle vastustajalle.

– Olen onnistunut käyttämään omia vahvuuksiani, kuten luistelua. Olen päässyt pelaamaan hyviä minuutteja ja vire tuntuu hyvältä.

Parempi pelaaja

Mikko Manner toimi Kärppien apuvalmentajana kaudella 2015–16, jolloin Puljujärvi edellisen kerran pelasi Oulussa. Sen jälkeen Manner on seurannut Puljujärven kehittymistä muun muassa Kärppien kesäharjoituksissa.

– Jesse on parempi pelaaja kuin kolme vuotta sitten, ja nyt paremmassa vireessä kuin vuosi takaperin. Silloin meno oli välillä tuskaista ja turhautunutta. Nyt hän on erinomaisessa fyysisessä kunnossa, ja into on palannut hänen silmiinsä.

Mannerin mukaan pelilliset parannukset muun muassa tilanteiden ennakoinnissa ja niihin reagoimisessa liittyvät henkiseen kasvuun.

– Hänellä pitää olla joka päivä sellainen fiilis, että voi olla oma itsensä ja saa mielenrauhan. Taidotkin paranevat, kun tämmöisiä päiviä saa tarpeeksi peräkkäin.

Mahdollisuus NHL-sopimukseen

Puljujärvi ja hänen agenttinsa Markus Lehto ovat sanoneet, että paluu Edmontonin organisaatioon ei ole enää vaihtoehto.

NHL-portti ei ole lopullisesti sulkeutunut tämänkään kauden osalta. Puljujärvellä on mahdollisuus tehdä sopimus toisen NHL-seuran kanssa joulukuun ensimmäiseen päivään mennessä.

Huippuotteet kotimaassa voisivat herättää jonkin organisaation kiinnostuksen, mutta kokonaan toinen juttu on, kuinka halukas ja millä ehdoilla Edmonton on valmis luopumaan vuoden 2016 nelosvarauksesta.

Seuraava näyttöpaikka tulee vastaan torstaina, kun liigakausi alkaa viime kevään finalistien kohtaamisella. Kärpät matkustaa mestaruutta puolustavan HPK:n vieraaksi.

Kärpät on kokeillut erilaisia koostumuksia CHL:ssä, mutta HPK:ta vastaan ykkösnyrkin muodostavat Puljujärvi, ikätoveri Radek Koblizek ja tuore maailmanmestari Juho Lammikko, joka pelasi viime kaudella Floridassa.

– Lammikon tunnen nuorten maajoukkueista, vaikka emme ole samoissa ketjuissa pelanneet. Koblizek on puolestaan tuttu Kärppien junioreista monen vuoden ajalta, Puljujärvi kertoo.

Puljujärven paita kiinnostaa

Puljujärvi nousi koko kansan suosikkipojaksi, kun Suomi voitti nuorten maailmanmestaruuden vuonna 2016. Torniolaislähtöinen hyökkääjä valittiin kotiturnauksen parhaaksi pelaajaksi.

Tänä syksynä oman osansa pelaajasta ovat halunneet niin media kuin yhteistyökumppanit. Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen kertoo, että Puljujärveä ei ole luvattu joka paikkaan, vaan pelaajan tilannetta on haluttu myös rauhoittaa.

– Pyyntöjä ja tilaisuuksia on ollut paljon. Paita oli kohtalaisen helppo saada myytyä, Virkkunen hymähtää.

Virkkunen ei halua suoraan verrata Puljujärven palkkaa muihin pelaajiin Kärpissä tai Liigassa.

– Molemmat halusivat tehdä sopimuksen, emmekä varmasti olleet se seura, joka eniten tarjosi.