Valmentaja hurmaantui Markkasen pelistä – "Lauri oli viimeisellä neljänneksellä loistava", Chicago Bullsin päävalmentaja kiitteli

Chicago Bullsin Zach LaVine, Lauri Markkanen ja Kris Dunn heittivät NBA-ottelun ratkaisuhetkillä joukkueelle voiton Minnesotasta. Tällä kertaa Markkanen pelasi loppuhetket kuten valmentaja Jim Boylen on toivonut, ja hän sai esityksestään valmentajan vuolaat kehut.

– Lauri oli viimeisellä neljänneksellä loistava, Boylen julisti Chicago Sun-Timesille.

– Hän kannatteli joukkuetta aktiivisuudellaan, ja hän haki laajalta alueelta tilaa heitoilleen. Lopussa hän pelasi sentterinä ja teki sen isosti. Hän oli tosi hyvä.

LaVine, Markkanen ja Dunn heittivät kahta vaille kaikki kotijoukkueen 24 viimeistä pistettä ja ratkaisivat heittopelillään voiton. LaVinen kokonaissaalis oli 25, Markkasen 21 ja Dunnin 14 pistettä.

Markkaselle kertyi edellisestä pelistä pelkkiä huteja kolmen pisteen heittoviivan takaa. Nyt hän sai neljä kaukoheittoa kymmenestä koriin.

Neljä takamiestä ja Markkanen

Boylen lähetti ratkaisuhetkillä kentälle neljä takamiestä ja Markkasen sentteriksi Timberwolvesin 213-senttistä ja 112-kiloista Karl-Anthony Townsia vastaan. Towns oli tehnyt siihen mennessä 33 pistettä, mutta sai tämän jälkeen aikaiseksi vain seitsemän lisää.

LaVine ja Markkanen pitivät heitoillaan kotijoukkueen johdossa.

– Ajattelin vain, että tarvitsemme pisteitä. Ei ollut varaa sakata heittopelissä, Boylen perusteli neljän takamiehen ratkaisuaan ja Markkasen siirtoa sentteriksi.

– En tiedä, oliko se sitten riski vai ei.

Markkanen on heittänyt tällä kaudella 101 onnistunutta kolmosta. Hän on Ben Gordonin ja Kirk Hinrichin jälkeen kolmas Bullsin pelaaja, joka on onnistunut vähintään sadassa kolmosessa kolmella ensimmäisellä pelikaudellaan.

Timberwolvesille tappio oli seitsemäs peräkkäinen.