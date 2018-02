Valtter Virtanen hankki MM-paikan sairaana

Valtter Virtanen varmisti sairastelusta huolimatta Suomelle paikan taitoluistelun MM-kilpailujen miesten sarjaan. Virtanen luisteli lauantaina viimeisessä näyttöpaikassa Hollannin Haagissa lyhytohjelmapisteiden teknisten rajan reilusti rikki. Hän sai kasaan pisteet 68,31, joilla pitää kilpailussa neljättä sijaa.

– Meillä on Oberstdorfissa paha influenssaepidemia, ja myös meidän lääkäritiimistä on osa ollut sairaana. En vielä tiedä, pystynkö luistelemaan sunnuntaina vapaaohjelman, mutta jos en, asialle on syynsä. Terveys aina ensin, Saksassa lääkärinä työskentelevä Virtanen kertoi tiedotteessa.

MM-kilpailut järjestetään Milanossa 19.–25. maaliskuuta.