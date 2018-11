Valtter Virtanen tasapainoilee voimiensa rajoilla

Aamuyhdeksältä harjoitusjäälle, iltapäiväneljästä Jyväskylän päivystyssairaalaan töihin ja sieltä takaisin kotiin puoliltaöin. Kymmenen päivää tätä ja sitten Sveitsiin käymään vaimon ja valmentajan luona.

Taitoluistelija ja lääkäri Valtter Virtanen, 31, on täksi kaudeksi nostanut tavoitteensa korkeammalle kuin koskaan aiemmin. Haaveiden tavoittelu kuitenkin maksaa, ja Helsingin GP-kisan päätyttyä Virtanen tunnusti käyneensä alkukaudella voimiensa rajoilla.

– Kyllä se (aikataulu) teoriassa näyttää ihan hyvältä, mutta huomasin kyllä, että henkiset ja fyysiset voimavarat ovat aika rajoilla. Tässä on vähän ollut turhautumista. Luistelu kärsii, olen ollut väsynyt ja ärtyisä treeneissä, kun ei henkisesti voi niin sanotusti hyvin. Kun vaimo on Sveitsissä kolmen kissan kanssa ja itse olen yksin Suomessa, ei se optimitilanne ole, Virtanen sanoi jäätyään yhdentoista luistelijan joukossa viimeiseksi yhteispistein 154,74.

Virtaselle vapaaohjelman luistelu oli lyhytohjelman haparoinnin jälkeen iso helpotus, mutta pisteet iso pettymys.

Virtasen valmennuksessa on pitkään ollut mukana vaimo Alina Mayer-Virtanen, mutta Helsingin GP:ssä Virtasen kanssa pisteitä jännittivät Ferran Cuni Baulenas ja Jean-Francois Ballester. Valmennuksen ja jääajan ostaminen on iso taloudellinen satsaus Suomen maajoukkueen ainoalle miesten sarjan yksinluistelijalle.

Miksi nyt lopettaisi?

Mikä Virtasta ajaa yhä eteenpäin?

– Tavallaan kysymys kuuluu, että miksi nyt lopettaisi. Viimeiset kaksi kolme vuotta homma on mennyt koko ajan eteenpäin. Minulla on yhä tiettyjä unelmia ja tavoitteita, jotka haluan saavuttaa. Haluan sen hemmetin kolmoisaxelin klaarata ja tehdä sen kisoissa, näyttää ettei se ole sen kummempi elementti. Sitten olympialaiset on iso asia takaraivossa, Virtanen vastasi.

Virtanen on kahtena viime kautena selvinnyt ensimmäiset kerrat urallaan MM-kisoihin, mutta olympialaisissa hän ei ole luistellut.

– Tiedän, että se on mahdollista, mutta en ryhdy nyt sanomaan, että tavoitteeni on olympialaisissa, koska siinä ei ole mitään järkeä. Jos parinkymmenen vuoden kuluttua kyllästyn työntekoon, saatan ehkä ajatella, että miksi en luistellut paria vuotta pitempään. Miksei katsoa sitä korttia.

Virtanen sanoo olympialaisten pyörineen hänen haaveissaan yli viisitoista vuotta.

– Se on varmasti isoin tekijä, joka pitää tätä minun menoani yllä. Jos olisin ollut viime vuonna olympialaisissa, olisin saattanut jatkaa vielä vuoden omaksi iloksi, mutta en varmasti miettisi neljää vuotta.

Virtanen laskee ehtivänsä vielä tehdä töitä lähes 40 vuotta, joten hän on valmis venyttämään täysipäiväiseen työntekoon siirtymistä luistelun vuoksi.

– Eiköhän eläkeikä ole jo nostettu 70 vuoteen, kun olen sen tuntumassa. Ei ole sen suhteen kiirettä.