Valtteri Bottas: "Tuntui siltä, että olisimme ansainneet voiton"

Red Bullin Daniel Ricciardo otti uransa kuudennen gp-voiton formula ykkösissä, kun varsin uskomattomaksi äitynyt Kiinan gp saatiin maaliinsa. Suomalaisittain Mercedeksen Valtteri Bottas hivutteli uransa 100. kisassa voiton tuntumassa, mutta Ricciardon hieno ajo sekä epäonnisesti ilmaantunut turva-auto veivät mahdollisuudet. Bottas oli kuitenkin toinen.

– Kaikki sujui, tilanne vaikutti hyvältä ennen turva-autoa. Lopussa oli kuitenkin vaikeaa, joten onhan tämä pettymys. Tuntui siltä, että olisimme ansainneet voiton, mutta ei sitä tänään tullut. Mutta tämä on kilvanajoa, tällaista tapahtuu, Bottas totesi palkintopallihaastattelussa.

Ferrarin Kimi Räikkösen kisa oli jo menossa kohti pettymystä, kun lähdössä katosi sijoja ja Ferrarin taktiikkakin runteli suomalaista. Kaikkien vaiheiden jälkeen Räikkönen oli kuitenkin palkintopallin kolmannella korokkeella.

– Oli vähän onnea turva-auton kanssa. Lopussa (Bottasta jahdatessa) olisimme tarvinneet softit renkaat, jotta olisi voinut toden teolla haastaa. Kun pääset lähelle, on kovin vaikeaa seurata (edellä ajavaa), Räikkönen sanoi.

– Mutta otan tämän. Välillä kun vaikutti siltä, että en pääse tässä kisassa mihinkään.

Mercedeksen Lewis Hamilton oli neljäs. Viidenneksi sijoittui kisan varsinainen jokeri, Red Bullin Max Verstappen. Hän hölmöili Ferrarin Sebastian Vettelin kylkeen, pudottaen MM-pistekärjen voittokamppailusta. Vettel sai lopulta nöyrtyä jopa McLarenin Fernando Alonson ohittamaksi, ja loppusijoitus saksalaistähdelle oli kahdeksas.

Tapansa mukaan voittosamppanjaa kengästään nauttinut Ricciardo palasi voittajaksi ensimmäisen kerran sitten viime kesän Bakun kisan, kun hän ohitti hienosti Bottaksen reilut kymmenen kierrosta ennen maalia.

– Holy shit!, vasta kuudennesta lähtöruudusta startannut australialainen huusi talliradioon ylitettyään maaliviivan.

Ricciardo oli yhtä hymyä palkintojenjaossakin, eikä ihme. Vielä vuorokautta aiemmin viikonloppu oli matkalla viemäriin moottorin pamahdettua lauantain harjoituksissa.

– Ajattelin, että joudun aloittamaan viimeisestä ruudusta. Kiitos tallin jätkille, tämä on todellinen palkinto tuosta kovasta työstä, Ricciardo ylisti moottorin juuri ajoissa aika-ajoihin kuntoon saaneita mekaanikoita.

Talli onnistui kisapäivänäkin, sillä sopivasti ajoitettu varikkopysähdys turva-auton tullessa oli lopulta ratkaiseva. Muilta talleilta moinen jäi uupumaan, ja se näkyi kisan loppuvaiheissa.

– Kaikki tapahtui nopeasti, minulle sanottiin että tule sisään. Ja se oli ratkaiseva, ja sain voiton, Ricciardo sanoi.

MM-pisteissä Vettelin etumatka kutistui, sillä Hamilton on enää yhdeksän pisteen päässä (54–45). Bottas on kolmantena 40 pisteellään, Ricciardolla on 37 pistettä ja Räikkösellä 30.