Valtteri ja Emilia Bottas erosivat – näin he kommentoivat liiton päättymistä some-tileillään

Suomalainen formulakuski Valtteri Bottas ja hänen vaimonsa Emilia Bottas ovat eronneet. Valtteri Bottas kertoi avioerosta Twitter-tilillään torstaina englanniksi ja suomeksi.

– Joudun ilmoittamaan, että olemme eronneet Emilian kanssa. Tiemme ovat ajan saatossa vieneet meidät erilleen, ja ottaen huomioon minun urani ja elämäntilanteeni tuomat haasteet ja kiireet, näemme tämän parhaaksi vaihtoehdoksi meidän kummankin tulevaisuutta ajatellen, Bottas kirjoitti.

Unfortunately I have to share you the news that the marriage between Emilia and myself has come to an end: pic.twitter.com/EyaRI6Fp73