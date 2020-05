Vantaalla otetaan "varaslähtö" yleisurheilukauteen

Sunnuntai on odotettu päivä monelle yleisurheilijalle ja yleisurheilun seuraajalle, vaikka kisakatsomoon ei vielä yleisöä oteta. Vantaan Hiekkaharjun kentällä järjestetään naisten 10 000 metrin juoksukilpailu, joka ottaa "varaslähdön" 1. kesäkuuta varsinaisesti alkavaan yleisurheilukauteen.

Järjestävän seuran KU-58:n puuhamies Juha Kylänpää painottaa, että kilpailu ei olisi onnistunut ilman Vantaan kaupungin apua. Vantaa haki aluehallintovirastolta erityisluvan kilpailulle, ja paikalla olijoiden määrä rajataan kilpailijoihin, toimitsijoihin, huoltojoukkoihin ja tiedotusvälineiden edustajiin.

– Yleisöä ei ole paikalla, mutta kilpailu striimataan nettilähetyksenä. Lähetys ei ole huipputasoa, mutta meillä ei ole mahdollista päästää paikalle kymmentä kameramiestä, Kylänpää kertoi lauantaina STT:lle.

Kuinka idea kilpailusta syntyi?

– Laura Manninen sai idean tällaisesta kutsukilpailusta, ja aloimme varovaisesti kysellä mahdollisuutta sen järjestämiseen. Välillä iski jo epätoivo, voimmeko järjestää kilpailun. Silloin sanottiin, että kilpailutoiminta on kielletty ennen kesäkuuta, Kylänpää avasi.

SM-kultamitalisti Peiponen mukana

Manninen on yksi kilpailun osallistujista. Mukana on myös muun muassa Johanna Peiponen, joka on kymppitonnin hallitseva Suomen mestari. Estejuoksija Camilla Richardsson ja kokenut Annemari Kiekara olivat myös tulossa Vantaalle mutta peruivat osallistumisensa tällä viikolla.

Vantaalle on luvattu mukavaa urheilusäätä, mutta tulostaso on arvoitus. Pitkäksi venyneen harjoituskauden jälkeen urheilijat puhkuvat näyttöhaluja, mutta Kylänpää arvioi varovasti kilpailun merkitystä urheilijoille.

– Jos heti alkuun tulee huipputuloksia, silloin kilpailun merkitys on tietysti suuri. Jos tulostaso jää vaisuksi, merkitys jää pieneksi, mutta kausi on ainakin avattu. Maailmantilastot ovat nyt niin alussa, että siellä voi nousta vaikka kärkeen, Kylänpää tuumi.

Ei h eti syvään päähän

Yleisurheilukausi käynnistyy kunnolla maanantaina, jolloin kisataan Helsingissä ja Jyväskylässä. Ensi viikon sunnuntaina kilpaillaan Lahdessa.

Viime vuoden Kalevan kisojen 800 metrin hopeamies Ville Lampinen osallistuu maanantaina Helsingissä 600 metrin kilpailuun ja pääsee kahden täyden ratakierroksen makuun 7. kesäkuuta Lahdessa.

– Voin kokemuksesta sanoa, että kun vetää kauden ensimmäisen 800 metrin kilpailun, se tuntuu. Siksi on hyvä, että saa siihen alle yhden kovan kisan. Ei tarvitse heti hypätä siihen syvempään päähän, Lampinen ennakoi Urheiluliiton verkkosivuilla.

– En uskalla arvailla, mitä 800 metristä tulee. Mutta huonommistakin lähtökohdista on kauden ensimmäiseen 800 metrin starttiin lähdetty, ja oma ennätys pitää olla kesän tavoitteena. Uskon, että se on ihan mahdollista, sen verran nousujohteinen kevät on ollut, Lampinen pohdiskeli.

Palloilulajit heräilevät seuraavalla viikolla, kun naisten Superpesis alkaa 12. kesäkuuta ja naisten jalkapalloliiga 13. kesäkuuta.