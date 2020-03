Varamiehinen Chelsea tyrmäsi Evertonin – Mason Mount aloitti lontoolaisjoukkueen maalijuhlat Valioliigassa

Chelsea juhli 4–0-murskavoittoa Evertonista jalkapallon Englannin Valioliigassa. Mason Mount aloitti kotijoukkueen maalijuhlat 14. peliminuutilla komealla kääntölaukauksella. Jatkoa seurasi seitsemän minuuttia myöhemmin, kun vapaaksi pelattu Pedro laukoi 2–0-osuman.

Willian tykitti Chelsean paristakymmenestä metristä 3–0-johtoon, kun ottelua oli takana 51 minuuttia. Kolme minuuttia myöhemmin Olivier Giroud ohjasi lyhyenä pelatun kulman jälkeen keskityspallon jalallaan maaliin.

Chelsealta olivat sivussa loukkaantumisten takia muun muassa N'Golo Kante, Tammy Abraham, Mateo Kovacic ja Callum Hudson-Odoi. Lisäksi Jorginho kärsii pelikieltoa.

Poissaoloista huolimatta Chelsea pelasi vahvasti ja vastaavasti Everton heikosti. Kotijoukkueen keskikentällä oli vasta 18-vuotias Billy Gilmour, joka esiintyi edukseen.

Chelsea tukevoitti asemaansa sarjataulukon nelospaikalla. Joukkueen ero viidentenä olevaan Wolverhamptoniin on viisi pistettä. Kolmantena oleva Leicester on ottelun enemmän pelannutta Chelseaa kaksi pistettä karussa. Everton on sijalla 12.

Valioliigassa pelataan myöhemmin tänään Manchesterin paikallisottelu, kun Manchester United ja Manchester City iskevät yhteen.