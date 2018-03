Varsalupaus Graceful Swamp häikäisi Vermossa

Tamperelaisen Erkki-Pekka Mäkisen suojatti Graceful Swamp esitteli vauhtivarojaan Vermon keskiviikkoraveissa, kun löi ikätoverinsa vakuuttavasti.

Valmentaja Erkki-Pekka Mäkinen joutui ajokieltonsa takia seuraamaan Graceful Swampin kilpailun sivusta. Varsan vauhdikkaasta menosta sai nauttia toinen vihreänuttu, sillä Ari "Aku" Moilanen hyppäsi kuskinpenkille.

Ari Moilanen ajoi Graceful Swampilla päättäväisesti startista eteenpäin ja eteni keulaan kovassa 11,0-avauksessa. Reippaasta alkumatkasta huolimatta Graceful Swamp lopetti päätöspuolikkaan parastaan antamatta 11,5-kyytiä ja voitti näytöstyyliin.

– Fiksun oloinen hevonen rauhoittui keulapaikalle hyvin. Se tuntui ikäisiään vanhemmalta. Hevonen tuli ihan vaivattomasti korviaan pyöritelleen maaliin, Ari Moilanen hehkutti.

Graceful Swamp nappasi Kolmivuotistähti -lähdön 4000 euron ykköspalkinnon ennätystuloksellaan 16,0a / 2100 metriä.

Konkari palasi voittajaksi

Kolme vuotta sitten Suur-Hollola-ajon voittanut Express Duo näytti osaamistaan Vermossa. Pekka Korven suojatti taivalsi osan matkasta keulahevosen kupeella, mutta runttasi haastavasta juoksupaikasta huolimatta ylivoimavoittoon.

Kahdeksanvuotiaaksi varttunut Express Duo ei ollut voittanut sitten viime vuoden heinäkuun, mutta Pekka Korpi uskoi, ettei Vermon onnistuminen jää ainoaksi.

– Express Duo on lahjakas silloin kun sillä on kaikki kohdallaan. Sen pitäisi nousta vielä sille tasolle, missä on ollut, Korpi maalaili.

Nappireissulla yllätysvoittoon

Ravit päättäneessä lähdössä usealla osallistujalla oli epäonnea juoksunkulun kanssa. Odottamattomien tapahtumien seurauksena yllättäjähevoset Le Tissier ja Speak Of The Devil väänsivät voitosta, joka päättyi jälkimmäisen eduksi alle prosentti veikattuna.

Vermon Toto65-kierroksen muut voittajahevoset olivat Jilian Lax, Valiant Dream ja Mistelle.

Täysosumalla voitti 1202,90 euroa. Viidellä oikein sai 6,80 e.