Vasemmalta voittoon, mutta ylimääräistä kaarrellen ja törmäyksiä vältellen – Tero Seppälä pitää yllä vasenkätisten harvalukuista kunniaa ampumahiihdossa

Maapallon väestöstä on arvioiden mukaan noin kymmenisen prosenttia vasenkätisiä. Maailman kaikkien aikojen tunnetuimmista urheilijoista tuo prosenttiosuus on suurempi: Wayne Gretzky, Rod Laver, Bobby Orr, Phil Mickelson, Martina Navratilova, Bill Russell, John McEnroe, Jimmy Connors, Rafael Nadal, Joe Frazier ja Babe Ruth tekevät tai tekivät suuruutensa pitkälti vasemmalla kädellään. Ja listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään.

Oma lukunsa on kuitenkin ampumahiihto. Lajia pitkään seuranneillakin on vaikeuksia muistaa vasenkätisiä huippuja, ja lajin kaikkien aikojen arvokisamitalirohmuissa on vain oikealta ampuneita.

Meneillään olevissa MM-kisoissakaan ei vasenkätisesti ampuvia juuri näy. Itävallan Simon Eder ja Norjan Ingrid Landmark Tandrevold ovat tämän hetken kisaajista tunnetuimmat ”leftyt”. Harvalukuiseen joukkoon kuuluu myös Tero Seppälä, Suomen miesampumahiihdon kirkkain lupaus.

– Helmikuun EM-kisoissa oli parikin norjalaista, jotka ovat vasenkätisiä. Ehkä meitä on nyt tulossa muitakin, ja ehkä ennen vasenkätisiä on vain pakotettu oikeakätisiksi. Pikkuhiljaa jo ymmärretään, mikä on luontaisempaa, ja hyväksytään se, 23-vuotias Seppälä pohtii.

– Tykkään olla vasenkätinen, vähän erilainen. Oma juttunsa se on, Seppälä toteaa vielä edustamastaan pikkuruisesta ”koulukunnasta”.

"Ammuntaan tulo on se suurin juttu"

Vasenkätisyys tuo erityistä etua nyrkkeilyn tai tenniksen kaltaisissa kaksinkamppailulajeissa. Ampumahiihdossa ei samanlaista etua ole, sillä teknisesti ei ampumasuorituksessa ole erikätisillä eroa. Simon Eder olisi yksi maailmancupin nopeimmista ja tarkimmista ampujista oikeakätisenäkin, kuten mies on itsekin todennut.

– Eihän se sen kummempaa ole, Tero Seppäläkin sanoo.

Eroja toki on kätisyyksien välillä. Ampumapaikat on suunniteltu enemmistölle.

– Ammuntaan tulo on se suurin juttu, joutuu pyörähtämään (ylimääräistä). Siihen on joutunut opettelemaan. Ja kun pystypaikalta lähtee (ruuhkassa), onhan siinä törmäysvaaraa, Seppälä kertoo.

– Ja täällä Östersundissa huomasin, että aurinko paistaa (ampumapaikan viereisen) rakennuksen takaa suoraan silmiin ja joudun käyttämään silmälappua. Oikeakätiset eivät täällä sitä tarvitse. Yllättävän useissa paikoissa on sama juttu, muun muassa ensi vuoden MM-kisapaikassa Anterselvassa. No, tämä on ainakin hyvää harjoitusta sinne.

Yksi etu vasenkätisillä ainakin on, ja se juontaa heidän harvinaisuudestaan.

– Minullehan se on tuttua ampua vastakkain oikeakätisten kanssa, mutta heille se voi aina olla oudompi juttu, Seppälä kuvaa enemmistöltä vaadittavaa totuttautumista.

Ja kun Eder, 36, jää sivuun ampumahiihtohuipulta, on tilaa vasenkätisten uudelle kuninkaalle. Seppälää asia hymyilyttää, mutta nuori mies on valmiina.

– Ei muuta kuin vasenkätisenä vaan näyttämään oikeakätisille, Seppälä nauraa pikkuisesta lisämotivaatiosta rankan lajin kamppailuihin.