Vasemman jalan puutuminen teki Pärmäkosken loppunoususta tuskien taistelun

Vasemman jalan puutuminen kirvoitti Krista Pärmäkosken otteen palkintosijasta Tour de Ski -kiertueen loppunousussa. Pärmäkoski otti kiertueella uransa neljännen nelossijan, kun Yhdysvaltain Jessica Diggins ohitti hänet runsaat pari kilometriä ennen maalia ja nousi ikaalilaisen ohi kolmanneksi.

Diggins on Tour-historian ensimmäinen amerikkalainen kolmen parhaan joukossa. Sunnuntaina päättynyt kiertue oli kaikkien aikojen 12:s.

– Hauskahan se on, että on eri kansalaisuuksia. Se on hiihdolle hyvä, Pärmäkoski sanoi, mutta myönsi, että toki hän olisi mieluummin kärkikolmikossa kuin neljäs.

Yhdysvaltain ohella palkintosijoilla oli edustettuna vain Norja, kun Heidi Weng uusi viime vuoden voittonsa ja Ingvild Flugstad Östberg oli toinen. Weng ratkaisi pelin nousun jyrkällä osuudella noin puolitoista kilometriä ennen maalia.

Pärmäkosken mukaan vasen jalka jumitti jo lauantaina perinteisellä hiihtotavalla, mutta nyt se puutui kokonaan.

– Minulla on monesti ollut samaa ongelmaa 30 kilometrin kisoissa, kun tekee kuokkaa (vapaan hiihtotavan nousutekniikkaa) vasemmalta puolelta, Pärmäkoski kertoi.

Kisaaminen ei kaduttanut

Pärmäkoski arvioi, että joulukuun lähtökohtiin nähden kiertue oli häneltä hyvä suoritus. Hän sairasti sitkeää, vaikkakin melko lievää tautia parin viikon ajan ennen joulua, ja osallistuminen kiertueelle oli hetkittäin vaarassa.

– Urheilijan halu lähteä kokeilemaan ratkaisi osallistumisen. Ainahan täällä on kivaa, ja on kiva päästä kilpailemaan, Pärmäkoski sanoi.

Pärmäkoski, 27, aikoo lähiajat palautella kroppaansa vuodenvaihteen kiertueen rasituksista. Vantaan SM-hiihdoissa ensi viikonloppuna hän kisaa yhden tai kaksi matkaa, ja kilpailee sen jälkeen Planican maailmancupissa.

Seefeldin maailmancupin sijasta hän keskittyy tammikuun lopussa olympiavireen nostamiseen ja leireilee vuoristo-oloissa Italian Seiser Almissa. Pyeongchangin olympialaisissa naisten ensimmäinen kilpailumatka on yhdistelmähiihto 10. helmikuuta.