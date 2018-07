Vattulainen juoksi ylivoimaiseen voittoon 5  000 metrillä

Joensuun Katajan Arttu Vattulainen juoksi odotetusti miesten 5 000 metrin Suomen mestariksi Kalevan Kisoissa. Vattulainen lähti jo alkumatkasta omille teilleen ja pinkoi ylivoimaiseen voittoon ajalla 14.02,95.

Aika jää reilut 15 sekuntia miehen tällä kaudella juoksemasta omasta ennätyksestä.

– Suomen mestaruus on aina huikea juttu. Yksin jouduin vetämään ja se on aina aika raskasta. Tulin pari päivää sitten korkean paikan leiriltä ja tämä Suomen lämpö on ollut aikamoinen shokki, Vattulainen sanoi.

Vattulainen juoksee elokuun puolivälissä Berliinin EM-kisoissa 10 000 metriä.

– Sijoituksia en halua lähteä spekuloimaan etukäteen. Jos juoksu on kovavauhtinen, niin ennätysaika on tavoitteena. Silloin varmasti taakse jää aika monta miestä, ennätysaikansa 28.48,43 Lontoossa toukokuussa juossut Vattulainen ennakoi.

– Harjoitukset ovat menneet todella hyvin. Kunto on parempi kuin koskaan. Olen päässyt treenaamaan terveenä pitkästä aikaa. Aiemmista virheistä on opittu.

SM-hopealle ylsi tiukassa kirissä Eero Saleva (14.20,76). Kymppitonnin mestariksi perjantaina juossut Jaakko Piesanen hävisi Salevalle 33 sadasosasekuntia.