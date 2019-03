Veiterän puntti tutisee, veikkaa haastaja JPS

Kahta peräkkäistä jääpallon Suomen mestaruutta puolustava Veiterä on selkeä ennakkosuosikki, kun se kohtaa lauantaina jääpallon SM-finaalissa Lappeenrannassa Jyväskylän Seudun Palloseuran.

Ennakkosuosikin viitta on usein raskas. JPS pääsee otteluun nälkäisenä haastajana, jolla ei kliseisen sanonnan mukaan ole mitään hävittävää.

– Meillä on kaikki mahdollisuudet, vakuuttaa JPS:n vastuuvalmentaja Mika Hyppönen.

– Se on yksi ottelu. Puntit ovat tasoittuneet viime vuodesta. Vaikka Veiterä on itsevarma joukkue, veikkaan, että jotenkin siellä puntti tutisee.

Veiterässä on varmasti pantu hieman huolestuneena merkille se, millä tavalla JPS finaalipaikkansa hankki. Välieräsarja Mikkelin Kamppareita vastaan venyi viidenteen otteluun. Sitkeä JPS nousi tuossa Mikkelissä pelatussa kamppailussa takaa-ajoasemasta riemukkaaseen voittoon – ja seurahistoriansa toiseen aikuisten miesten SM-finaaliin.

JPS:n miehistöllä on pelituntuma paremmin tallella kuin Veiterällä, joka lunasti loppuottelupaikkansa suoraan kolmessa ottelussa Porvoon Akillesta vastaan.

– Meille on siinä etu, uskoo valmentaja Hyppönen.

– Harjoituksissa harvoin saa niin pelinomaista tempoa kuin otteluissa.

Keskikentän ja alakerran työmyyrä Nikke Tuhkanen on samaa mieltä valmentajan kanssa.

– Veiterä on nyt saanut finaalia vähän aikaa odotella. Meillä taas on hyvä pelirytmi päällä. Koen sen hyvänä asiana finaalia ajatellen.

Runkosarjassa JPS kärsi Lappeenrannassa ensin rökäletappion 3–11, mutta maksoi sitten Viitaniemessä potut pottuina voittamalla 7–3.

– Tällä kaudella on nähty, että Veiteräkin on ihan voitettavissa oleva porukka. Ei siinä joukkueessa mitään voittamatonta ole, vaikka se on ollut kova viimeiset pari vuotta, Tuhkanen muistuttaa.

– Veiterähän esimerkiksi hävisi kotikentällään Suomen cupin finaalin Akillekselle.

Bandyliigan runkosarjassa Veiterä kompastui vain kahdesti. Kaatajina olivat JPS ja Kampparit.

– Veiterällä on erittäin hyviä yksilöitä, mutta koko joukkue on myös tasainen. Heidän pelinsä perustuu siihen, että pallo liikkuu hyvin: he syöttelevä tosi paljon. Heillä on ollut kolme vuotta venäläinen valmentaja, joka on saanut pelaajissa hyvin kehitystä aikaan, Tuhkanen kuvailee.

Kolmatta kauttaan JPS:n punaisia värejä kantava Tuhkanen, 24, on Kamppareiden kasvatteja. Hän opiskelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa liiketaloutta urheiluliiketoiminnan linjalla.

Runkosarjan pistepörssissä Tuhkanen oli yksi joukkueensa tehomiehistä – itse asiassa jaetulla toisella sijalla maalitykki Saku Hämäläisen jälkeen. Hänen 30 pisteestään peräti 24 oli syöttöjä.

– Pelaan sivutukea, mikä on sellainen keskikentän ja puolustuksen välimalli. Olen aika paljon pelinteossa mukana ja rakennan peliä. Tehtäväni ei ole viimeistellä maaleja, vaan toimittaa pallo ylös niille pelaajille, joka niitä maaleja viimeistelevät. Ja totta kai pitää puolustussuuntaan hoitaa oma tontti kunnolla.

Tuhkanen lupaa, että fanibussien kyytiin Lappeenrantaan lähtevät JPS-fanit näkevät suosikeiltaan hyvän taistelun.

– Lähdemme pelaamaan samalla ilmeellä kuin viime peleissä olemme pelanneet. Me tiedämme, mihin pystymme. Tässä vaiheessa pitää luottaa itseensä jos haluaa menestyä.

Tuhkanen on siitä harvinainen JPS:n pelaaja, että hänen tilastoistaan löytyy kaksikin Suomen mestaruutta.

– Olen voittanut Kamppareissa mestaruuden 2012 ja 2015, mutta kummallakaan kerralla en ollut pelaavassa kokoonpanossa. Siinä mielessä on uusi juttu, että pääsee finaalissa itsekin pelaamaan.

Bandyliigan finaali pelataan Lappeenrannassa lauantaina 9.3. klo 15.00. Yle Areena näyttää finaalin suorana ja TV 2 klo 19.00.