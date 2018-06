Venäjä tekee alkulohkopelien päätteeksi MM-kisahistoriaa

Jalkapallon MM-kisoissa saadaan ensimmäiset kaksi alkulohkoa päätökseen. A- ja B-lohkon viimeiset ottelut pelataan tänään.

A-lohkossa Samarassa kohtaavat jatkopaikkansa jo varmistaneet Uruguay ja Venäjä. Volgogradissa ovat vastakkain Saudi-Arabia ja Egypti.

Uruguay ja Venäjä ovat tasapisteissä. Venäjällä on viisi osumaa parempi maaliero, joten sille riittää Uruguayta vastaan lohkovoittoon tasapelikin.

Venäjä selviytyy MM-pudotuspeleihin jalkapallohistoriallisesti ensimmäisen kerran.

B-lohkossa Espanja kohtaa Kaliningradissa jatkomahdollisuutensa menettäneen Marokon ja Iran Saranskissa Portugalin. Espanja ja Portugali ovat samalla maalierolla 4–3 rinta rinnan lohkon kärjessä.

Jatkopaikkaan käytännössä voiton tarvitseva Iran on kärkimaita Espanjaa ja Portugalia pisteen jäljessä.

Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella A-lohkon voittaja kohtaa B-lohkon kakkosen ja B-lohkon voittaja A-lohkossa toiseksi sijoittuneen joukkueen.

Ronaldo ja Costa kilpasilla

B-lohkossa Cristiano Ronaldo on tehnyt Euroopan mestari Portugalin kaikki neljä maalia. Kärkipelaaja Diego Costa on iskenyt Espanjan neljästä osumasta kolme.

Espanja voitti vuosina 2008–2012 historiallisesti kaksi Euroopan mestaruutta ja yhden MM-tittelin. Sen jälkeen 2014 MM-turnaus päättyi pettymykseen, kun pelit päättyivät alkulohkossa. Kahden vuoden takaisissa EM-kisoissa Espanja putosi jatkosta hävittyään neljännesvälierissä Italialle.

MM-Venäjällä Espanja on väläytellyt taas osaamistaan, mutta puolustuspeli on ollut hieman epävarmaa. Hyökkäyksen piikissä väkivahva Costa on vastustajalle vakava pelote. Hänen takanaan pelaava Isco on kyvykäs pelintekijä.

– Meidän on syöteltävä paljon ja pidettävä palloa. Nopealla pelillä mahdollisuutemme paranevat, Isco sanoi AFP:n mukaan.

On paljon mahdollista, että kamppailu lohkovoitosta kärjistyy Espanjan ja Portugalin eli Costan ja Ronaldon välillä maalintekokilpailuksi. Niin selviä ennakkosuosikkeja maat Irania ja Marokkoa vastaan ovat.