Venäjä uhittelee uhkaavaa dopingpannaa vastaan: "Muiden maiden ongelmista ei puhuta lainkaan"

Venäjää uhkaavan neljän vuoden kansainvälisen urheilupannan syyt ovat "poliittiset", todetaan Venäjällä. Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan muut maat esittävät dopingväitteitä, jotta niiden ei tarvitsisi kilpailla venäläisurheilijoita vastaan.

– Tässä on kyseessä asian politisointi, jotta Venäjä saadaan puristettua pois (kilpailuista). Tällaiselle on termikin: epäreilu kilpailu. Tämä on taistelua ilman sääntöjä, nyt jo ehkä sotaakin, Zaharova puhisi torstaina tiedotusvälineille Moskovassa.

– Tämä on keskittynyt yksinomaan Venäjään. Muiden maiden ongelmista ei puhuta lainkaan.

Maanantaina tuli julki, että Maailman antidopingtoimisto Wadan komitea suosittaa Venäjälle neljän vuoden pannaa urheilukilpailuihin. Wadan hallitus käsittelee asiaa 9. joulukuuta, ja jos päätös on komitean suosituksen mukainen, Venäjä ei voi osallistua joukkueillaan suuriin urheilukisoihin neljän vuoden aikana eikä myöskään isännöidä suuria urheilutapahtumia.