Maailman antidopingtoimisto Wada kertoi hallituksensa puhelinkokouksen jälkeen tiistaina, että Venäjältä saatujen laboratoriotietojen myötä maan antidopingtoimisto Rusadan toimintavaltuuksia ei kumota.

Wada poisti Venäjän antidopigtoimikunta Rusadan ja Moskovan dopinglaboratorion valtuudet vuonna 2015 valtiojohtoisen dopingjärjestelmän vuoksi. Päätös johti useissa lajeissa venäläisten urheilijoiden sulkemiseen kansainvälisistä kilpailuista. Viime syyskuussa Wada palautti toimintavaltuudet, mutta ehtona sille oli muun muassa pääsy dopinglaboratorion testitietoihin joulukuun loppuun mennessä.

Takarajaan mennessä laboratoriodataa ei saatu, mutta Wada pääsi käsiksi tietoihin viime viikolla. Nyt Wada tutkii tietoja pyrkien varmistumaan niiden aitoudesta. Jos paljastuu, että dataa on peukaloitu, Venäjää uhkaavat lisärangaistukset.

Wadan puheenjohtaja Craig Reedie kiitteli asioiden etenemisestä, mutta työtä piisaa pitkäkestoisessa saagassa.

– Hallituksen useat jäsenet ilmaisivat pettymyksensä takarajan ylittymisestä, mutta he myönsivät, että sen takia ei ole syytä lisärangaistuksiin. Venäjän dopingasian ratkaisemisessa on tapahtunut huomattavaa edistystä, ja tärkeimmän eli datan saaminen on kriittinen askel, vaikkakaan se ei tapahtunut helposti, Reedie totesi tiistaina.

Haasteita riittää

Wadan mukaan moskovalaisdata "on ratkaisevassa roolissa, jotta potentiaalisesti satoja huijareita saadaan syytteeseen".

– Emme ole vielä maalissa ja paljon on tehtävää. Nyt Moskovan dopinglaboratoriosta saadun datan oikeellisuutta tutkitaan, jotta voimme käyttää sitä saadaksemme kiinni huijanneita urheilijoita. Ja myös vapauttaa syytteistä muita, Reedie kuvaili.

Rusadan päällikkö Juri Ganus kiitteli "lain hengen mukaista päätöstä" jättää Venäjä rankaisematta. Seuraava askel on säilöttyjen näytteiden luovuttaminen Wadalle uudelleen analysoitavaksi. Ja jos oli datasiirto hankalaa, sen helpompaa ei ole näytteiden kanssa.

– Se työ on aloitettava nyt, Ganus totesi uutistoimisto Tassille.