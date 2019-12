Venäjä valittaa Wadan päätöksestä CAS:iin

Venäjän antidopingtoimikunta Rusada valittaa Urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen CAS:iin Maailman antidopingtoimiston Wadan päätöksestä sulkea Venäjä arvokisaurheilusta neljäksi vuodeksi, kertovat venäläiset uutistoimistot Tass ja Interfax.

Wada päätti aiemmin tässä kuussa sulkea Venäjän urheilun suurtapahtumista valtiojohtoisen dopingohjelman ja testitietojen manipuloinnin takia.

Vuotuisessa lehdistötilaisuudessa puhunut Venäjän presidentti Vladimir Putin luonnehti Wadan päätöstä "epäreiluksi". Hänen mukaansa dopingrikkomuksista pitäisi rangaista kyseisen rikkeen tekijää eikä koko maan urheilijoita kollektiivisesti.

– Jos Wadalla ei ole ongelmia kansallisen olympiakomiteamme kanssa, meidän joukkueemme täytyy saada kilpailla oman lippunsa alla, Putin vaati.

Manipulointia ja väärennöksiä

Wada kertoi marraskuun lopussa, että Moskovan antidopinglaboratoriosta alkuvuodesta 2019 pitkän väännön jälkeen luovutetut testitiedot eivät olleet kattavat eivätkä alkuperäiset. Wada on verrannut testitietoja ilmiantajalta 2017 saamaansa kopioon ja todennut, että satoja positiivisia testituloksia on poistettu, ja merkittäviä muutoksia on tehty vielä joulukuussa 2018 sekä tammikuussa 2019.

Viime metreillä testitiedostoon on lisätty väärennettyjä todisteita, joiden tarkoitus on ollut esittää, että Venäjän dopingjärjestelmän paljastanut entinen antidopingjohtaja Grigori Rodtshenkov olisi väärentänyt testitietoja voidakseen kiristää rahaa urheilijoilta.

Wadan mukaan testitiedoista on lisäksi poistettu aineistoa, joka todistaa erään laboratoriotyöntekijän olleen osallisena dopingin peittämisessä. Kyseinen laboratoriotyöntekijä on tällä hetkellä Venäjän todistaja useissa tapauksissa.

Wadan puheenjohtajan Craig Reedien mielestä Venäjää oli pakko rangaista tuntuvasti ja kattavasti.

– Venäjä sai mahdollisuuden laittaa asiansa järjestykseen ja liittyä dopingia vastaan taistelevaan rintamaan, mutta se päätti sitä vastoin jatkaa petosta ja tosiasioiden kieltämistä, Reedie perusteli rangaistusta tuoreeltaan.

Wadan rangaistus kattaa Tokion 2020 olympialaiset ja 2022 Pekingin talvikisat. Edessä on mittava urakka, kun Kansainvälinen olympiakomitea KOK ja kansainväliset lajiliitot joutuvat seulomaan syyttömät venäläisurheilijat, jotka voivat yksilöinä osallistua lähivuosien arvokisoihin.