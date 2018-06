Venäjä valmiina Salahiin: "Tiedämme kuinka pelata häntä vastaan"

Jalkapallon MM-lopputurnaus Venäjällä jatkuu tänään kisaisäntien osalta tärkeällä Egypti-kohtaamisella. Avausottelunsa Saudi-Arabiaa vastaan murskaluvuin voittanut Venäjä olisi voitolla jo lähes varma pudotuspelijoukkue, mutta panosta piisaa Egyptilläkin.

Suurtähti Mohamed Salah on tietojen mukaan pelikykyinen, ja pakkovoittoa hakeva Egypti tarvitseekin miestä kisat avanneen Uruguay-tappion jälkeen. Ottelu Pietarissa alkaa kello 21, ja venäläisvalmentaja Stanislav Tshertshesovin mukaan isännillä on hallussa se, kuinka Liverpoolille 44 maalia päättyneellä kaudella takonut Salah pysyy kurissa.

– Tiedämme kuinka pelata häntä vastaan. Olemme valmiita pysäyttämään Salahin, ja sen teemme, Tshertshesov vakuuttaa.

– Luotan joukkueeseeni, uskon pelaajiini ja annan yksinkertaisen vastauksen: olemme valmiita tekemään tämän ja saamme tämän tehdyksi, Neuvostoliiton ja Venäjän ex-maajoukkuemaalivahti Tshertshesov uhoilee vielä.

Venäjän musertava 5–0-voitto turnauksen avauspelissä, vaikkakin kovin kesystä Saudi-Arabiasta, helpotti kisaisännän paineita. Ja nosti myös intoa: eräs tutkimus kertoi, että avausvoitto nosti kisoja seuraavien venäläisten määrän 52 prosentista 64 prosenttiin.

Egyptiläisten joukossa vastaava prosentti lienee aika lailla tapissa tänä iltana, kun joukkueet ottavat yhteen. Ja kaikilla heistä lienee myös sama toive: nähdä Mohamed Salah kentällä.

– Salah tuo iloa Egyptin faneille. Hänen kaltaisensa pelaajat tekevät turnauksista parempia, tiivistää Venäjän luotsi Tshertshesovkin.

Kolumbiassakin jännitetään tähteä

Turnauksen kahdeksasta alkulohkosta viimeinenkin eli H-lohko saa alkunsa. Tasaiseksi ennakoidun lohkon avauspelit ovat kello 15 Saranskissa pelattava Kolumbia–Japani ja kello 18 Moskovassa oteltava Puola–Senegal.

Ja jos on Egyptillä hermoilemista tähden pelikunnon suhteen, samaa vikaa on Kolumbialla. Neljän vuoden takainen MM-maalikuningas James Rodriguez on toipuillut jalkavammasta, ja maanantain harjoituksissa mies piipahti mukana.

Kolumbian valmentajan Jose Pekermanin mukaan päätös Rodriguezin pelaamisesta venyy viime hetkille.

– Odotamme, mitä lääkäri sanoo viimeisessä tarkastuksessa, Pekerman kertoi.

– Meillä on tarpeeksi vaihtoehtoja ja pelaajia, jotka tuovat noita vaihtoehtoja.

Rodriguez, 26, teki Kolumbialle MM-karsinnassa kuusi maalia ja syötti neljä. Talvella iskenyt sitkeä pohjevaiva on kuitenkin sotkenut MM-valmistautumista. Pekermanin mainostamia vaihtoehtoja toki riittää: vahvin ehdokas Rodriguezin paikalle hyökkääväksi keskikenttämieheksi lienee Sevillan Luis Muriel.