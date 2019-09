Venäjän Medvedev eteni ensi kertaa grand slam -välieriin jalkavaivasta huolimatta

Venäjän Daniil Medvedev on selviytynyt ensimmäistä kertaa urallaan tenniksen grand slam -turnauksen välieriin. Medvedev eteni miehissä neljän parhaan joukkoon voittamalla puolivälierissä Sveitsin Stan Wawrinkan 7–6 (8–6), 6–3, 3–6, 6–1.

Medvedevin paras grand slam -tulos ennen tätä oli neljännesvälieräpaikka tämän vuoden Australian avoimissa. Hän on ensimmäinen venäläinen grand slamin välieriin selvinnyt pelaaja sitten Mihail Juzhnin, joka eteni New Yorkissa välieriin vuonna 2010.

Voitto ei irronnut helpolla, sillä Medvedev satutti avauserässä reittään ja harkitsi jopa ottelun jättämistä kesken.

– Tästä ottelusta jäi todella outo tunne, mutta olen hyvin iloinen, kun pääsin ensimmäistä kertaa välieriin, Medvedev sanoi.

– Ennen ottelua tuntui täydelliseltä, mutta ensimmäisessä erässä taisin venäyttää reisilihakseni. Minulla oli todella pahaa kipua siellä ja luulin, etten pysty jatkamaan ottelua.

Medvedevin jalkaa kuitenkin hoivattiin, ja hän sai särkylääkettä, mikä helpotti venäläisen oloa.

Turnauksessa viidenneksi sijoitettu Medvedev kohtaa välierissä joko lajilegenda Roger Federerin tai Bulgarian Grigor Dimitrovin.

23-vuotiaalla Medvedevillä on mahdollisuus nousta ensimmäiseksi 1990-luvulla syntyneeksi grand slam -voittajaksi. Medvedev on murtautunut tänä vuonna eturivin miestennispelaajien joukkoon. Hän nousi heinäkuussa ensi kertaa maailmanlistan kärkikymmenikköön ja saavutti elokuussa toistaiseksi merkittävimmän turnausvoittonsa, kun hän vei nimiinsä Cincinnatin Masters -turnauksen. Samalla hän nousi maailmanlistalla viidenneksi.

Kolminkertainen grand slam -voittaja Wawrinka voitti Yhdysvaltain avoimet vuonna 2016. Hän sanoi, ettei usko Medvedevin yltävän voittoon tämänvuotisessa turnauksessa.

– Se on mahdollista, mutta en usko, että niin tapahtuu. Siitä tulee erittäin vaikeaa. Hän alkaa näyttää jo väsyneeltä, ja hänen täytyy vielä voittaa kovia pelaajia, Wawrinka arveli.

Medvedev sai voittonsa jälkeen yleisöltä myös buuauksia, sillä hänen suhteensa katsojiin on tulehtunut ajoittain turnauksen aikana. Kolmannen kierroksen ottelussaan venäläinen heilutti keskisormea, mitä hän pyysi myöhemmin anteeksi.

Svitolina ja Williams pelaavat finaalipaikasta

Naisten kaksinpelissä välieräpaikan lunastivat tiistaina Ukrainan Elina Svitolina ja Yhdysvaltain Serena Williams. Viidenneksi sijoitettu Svitolina nujersi 16:nneksi sijoitetun britti Johanna Kontan 6–4, 6–4.

Ensimmäistä grand slam -voittoaan tavoitteleva Svitolina selvisi välieriin myös heinäkuussa Wimbledonissa.

– Tuntuu upealta. Tämä oli hyvin, hyvin vaikea ottelu. Me molemmat löimme palloa hyvin. Olen hyvin, hyvin iloinen siitä, miten kestin paineet, Svitolina sanoi.

Välierissä Svitolina kohtaa Williamsin, joka on ainoa naisten turnauksessa jäljellä oleva grand slam -voittaja. Williams kaatoi puolivälierässään 18:nneksi sijoitetun Kiinan Wang Qiangin tylyin lukemin 6–1, 6–0. Ottelu kesti vain 44 minuuttia ja oli turnauksen lyhin.

Kahdeksanneksi sijoitettu Williams jahtaa New Yorkissa 24. grand slam -voittoaan, jolla hän sivuaisi Margaret Courtin ennätystä. Williams on voittanut neljä viidestä kohtaamisestaan Svitolinan kanssa, mutta he eivät ole kohdanneet kolmeen vuoteen.

Kontinen putosi US Openin sekanelinpelistä

Henri Kontisen taival Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa on päättynyt. Kontinen ja hänen hollantilaisparinsa Demi Schuurs hävisivät sekanelinpelin puolivälierissä.

Kolmanneksi sijoitetut Australian Samantha Stosur ja Yhdysvaltain Rajeev Ram voittivat Kontisen ja Schuursin 4–6, 6–4, [14–12]. Kontinen ja Schuurs oli sijoitettu turnauksessa kuudenneksi.

Suomalais-hollantilaisella parilla oli ratkaisevassa katkaisupelissä ottelupallokin, mutta Stosur ja Ram käänsivät pelin lopulta itselleen.

Kontinen putosi jo aiemmin miesten nelinpelistä toisella kierroksella.