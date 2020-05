Venäjän jalkapalloliigassa todettiin ensimmäinen koronatapaus

Kokenut perulaispelaaja Jefferson Farfan on ensimmäinen Venäjän jalkapalloliigassa koronavirustartunnan saanut pelaaja, kertoi hänen moskovalaisseuransa Lokomotiv lauantaina.

– Pelaajallamme Jefferson Farfanilla on todettu koronavirus. Toivokaamme sinulle terveyttä ja pikaista paranemista, Jeff, seura tviittasi.

Aikoinaan pitkään Hollannissa ja Saksassa pelannut Farfan, 35, ei ole Lokomotiv-seuran edustajan Anatoli Metshteriakovin mukaan joutunut sairaalahoitoon. Farfan ei ole tällä kaudella pelannut lainkaan polvivamman takia.

Venäjällä on todettu yli 272 000 koronavirustartuntaa ja kuolleita on virallisen tiedon mukaan 2 537. Maan jalkapalloliigan on määrä jatkaa kauttaan 21. kesäkuuta. Ottelut pelataan tyhjille katsomoille.