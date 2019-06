Kirittäret on tehnyt kaksivuotisen jatkosopimuksen 16-vuotiaan kasvattinsa Venla Karttusen kanssa. Viime kaudella Kirittärien kokoonpanoon noussut Karttunen on 54 kärkilyönnillään sarjan kärkilyöntitilaston yhdestoista. Kunnareitakin on kertynyt kesällä jo kolme.

– Olen saanut Superpesis-urani hyvin käyntiin Kirittärissä, ja oli helppo päätös jatkaa kotikaupungissa ja kasvattajaseurassa. Pelaamisen ja opiskelun yhteensovittaminen onnistuu täällä parhaiten, Karttunen kertoo seuran tiedotteessa.

Hän on kuulunut tällä kaudella Kirittärien vakiokokoonpanoon. Suurimman osan otteluista hän on toiminut ulkopelissä kolmospolttajana ja sisäpelissä kantanut hihassaan numeroa kahdeksan.

Kirittärien seurajohtaja ja edustusjoukkueen kakkospelinjohtaja Petri Kaijansinkko on iloinen jatkosopimuksesta.

– Venla on superlahjakkuus. Lajitaidot, pelisilmä ja jatkuvasti kehittyvä fysiikka yhdistettynä hänen valtavaan haluunsa kehittyä ja harjoitella tekevät hänestä huippupelaajan pitkäksi aikaa. Hän on kasvanut yllättävänkin nopeasti superpesisjoukkueemme runkopelaajaksi, Kaijansinkko kehuu.

Karttunen on nyt joukkueen ensimmäinen varma pelaajakiinnitys ensi kaudelle. Siri Eskolan kanssa on optio, mikäli seura ja pelaaja haluavat käyttää sen. Muiden pelaajien sopimukset päättyvät tähän kauteen.

– Meillä on halu pitää tämänhetkinen superpesisjoukkue mahdollisimman hyvin kasassa myös tuleviksi vuosiksi, kuten saimme tehtyä viime syksynäkin mestaruuden voittaneen joukkueen kohdalla, Kaijansinkko kommentoi.