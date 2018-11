Verstappen kiehui raivosta Brasilian gp:n jälkeen, Lewis Hamilton juhli Sao Paulossa voittoa

Lewis Hamilton jatkoi komeaa F1-kauttaan ajamalla Brasilian gp:n voittoon, ja Mercedes varmisti samalla tallimestaruuden. Nämä asiat olivat kuitenkin vähällä painua huomiossa taka-alalle Red Bullin Max Verstappenin ja Force Indian Esteban Oconin välienselvittelyn takia.

Sao Paulon kisan puhutuin hetki nähtiin 44. kierroksella, kun kärjessä ollut Verstappen ja kierroksella ohitettava Ocon törmäsivät toisiinsa. Ocon saa ottaa törmäyksen nimiinsä.

Verstappen pystyi pyörähdyksensä jälkeen jatkamaan matkaa, mutta Hamilton nousi hänen edelleen ja ajoi voittoon. Toiseksi sijoittunut Verstappen kävi Oconille todella kuumana.

Hän muun muassa kutsui Oconia useaan otteeseen idiootiksi. Verstappenin tunteet kiehuivat vielä kilpailun päätyttyä.

Ocon sanoi C More Max -kanavan haastattelussa, että Verstappen oli käynyt kisan jälkeen häneen käsiksi ja töninyt. Tuuppimisesta levisi myös televisiokuvaa.

Räikkönen tyytyväinen päiväänsä

Suomalaiskuskeista Ferrarin Kimi Räikkönen oli kolmas ja Mercedeksen Valtteri Bottas viides. Neljänneksi ajoi Red Bullin Daniel Ricciardo, joka pani lopussa Räikkösen ahtaalle.

Ferrarin Sebastian Vettelin kisa oli vaisu, sillä hän jäi kuudenneksi.

– Hyvä päivä, muttei kaikkein helpoin kisa. Oli hauskaa, kun oli jonkin verran taistelua sijoista, Ferrarilla uransa 150. kisan ajanut Räikkönen sanoi.

Räikkösen mukaan ohittaminen oli hankalaa.

– Tulos ei ole ideaali, mutta yritimme, ja tämä oli tulos. Varikkokäyntimme jälkeen meiltä löytyi runsaasti vauhtia, hän jatkoi.

Bottaksella vahva lähtö

Kolmosruudusta matkaan ampaissut Bottas nousi lähdössä Vettelin ohi toiseksi. Vaisun kisan ajanut Vettel putosi jo avauskierroksilla kakkospaikalta viidenneksi.

Verstappen puolestaan ohitti lähdössä Räikkösen, joka nousi hetkeksi takaisiin hollantilaisen edelle. Verstappen ohitti kuitenkin uudestaan Räikkösen.

Viidennestä ruudusta lähtenyt Verstappen ajoi vahvasti ja oli matkalla voittoon ennen osumaa Oconin kanssa.

Red Bull -tallin kisavauhti oli muutoinkin hyvä, sillä Ricciardo nousi 11. lähtöruudusta palkintopallitaisteluun.

Verstappen ei katunut kisan jälkeen tapahtunutta välikohtausta Oconin kanssa.

– Olemme kaikki intohimoisia lajimme suhteen. Olisi ollut outoa, jos olisin vain paiskannut kättä hänen kanssaan. En välitä siitä, mitä ihmiset sanovat. Olen voittaja, Verstappen kommentoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Mikäli Verstappen olisi voittanut, ykköstila olisi ollut hänelle toinen peräkkäinen. Hollantilaiskuski oli nimittäin paras lokakuun lopussa Meksikon gp:ssä.

Kausi päättyy Abu Dhabissa

Hamilton on jo varmistanut maailmanmestaruutensa ja Vettel kakkossijansa. MM-sarjan kolmostilasta käydään vielä taistelua, kun kausi päättyy kahden viikon päästä Abu Dhabissa.

Räikkönen on MM-pisteissä kolmantena (251 pistettä), Bottas neljäntenä (237) ja Verstappen viidentenä (234).

Mercedeksen vauhti on ollut viime vuosina ylivertaista, sillä merkkimestaruus on tallille viides peräkkäinen. Hamiltonille ykkössija oli jo kauden kymmenes, joten hänen vuotensa on ollut erittäin vahva.