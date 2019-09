Max Verstappen ajoi nopeimman ajan Sotshissa formula ykkösten Venäjän gp:n vapaissa harjoituksissa perjantaina. Red Bull -tallin hollantilaiskuljettaja kellotti toisissa harjoituksissa ajan 1.33,162.

Verstappen päihitti toiseksi ajaneen Ferrarin Charles Leclercin reilulla 0,3 sekunnilla. Leclerc oli vauhdikkain päivän ensimmäisissä harjoituksissa.

Kolmas oli Mercedeksen Valtteri Bottas, joka kuitenkin jäi Verstappenista yli 0,6 sekuntia. Mercedeksen vauhti oli kauttaaltaan kesyä, sillä MM-sarjan kärkimies Lewis Hamilton hävisi Verstappenille jo lähes 0,8 sekuntia. Alfa Romeon Kimi Räikkönen kurvaili ensimmäisten harjoitusten tapaan 15:nneksi. Räikkösen ero kärki-Verstappeniin oli yli 2,2 sekuntia.

Ferrari on hallinnut edellisiä F1-kilpailuja, sillä on se vienyt kesätauon jälkeen nimiinsä kaikki aika-ajot ja kisat. Mielenkiintoa mahtitallien väliseen taistoon tuo viikonloppuna se, että Mercedes on voittanut kaikki aiemmat MM-sarjan kisat Sotshissa.

Lauantaina Sotshissa kaasutellaan kolmannet vapaat harjoitukset ja aika-ajo. Sunnuntaina vuorossa on kilpailu kello 14.10 alkaen.