Jyväskylän väistyvä vesiliikunnan lehtori Ilkka Keskinen haluaa uimahallien ottavan lapset paremmin huomioon. Hänen mielestään uimashortsit on sallittava, ja koulujen uintiopetukselle tulee antaa lisää tilaa.

– Speedoja ei enää pidä kukaan. Lapset haluavat uida shortseissa, mikä on ollut amerikkalainen tapa vaikka kuinka kauan. Helsingissä shortsikiellosta on jo luovuttu. Peurungassa ja Laajavuoressa saa uida shortseissa, miksei Jyväskylän keskustassakin voisi?, Keskinen ihmettelee.

Perinteisten uimahousujen käyttämistä on perusteltu esimerkiksi hygieniasyillä. Shortsit voivat vaikka kuljettaa hiekkaa tai muita epäpuhtauksia uimahalliin, ellei niitä pese kunnolla.

– Ymmärrän, että se vaikeuttaa valvontaa, mutta en usko hygienian olevan iso ongelma. Tämä voi olla yksi syy, miksi pojatkin alkavat ujostella kehojaan, speedot kun ovat hieman paljastavia. Jos halutaan asiakkaita, kielto pitäisi poistaa, Keskinen linjaa.

Hänen mukaansa lapset tulisi nähdä tulevaisuuden asiakkaina, siis loistavana kohderyhmänä. Tällöin miellyttävät kokemukset pitää kerätä jo koulun uintitunneilta. Keskinen on hieman huolissaan, miten lapsia joissakin uimahalleissa kohdellaan.

– Joissakin paikoissa koulujen opetukselle ei anneta tilaa. On esimerkiksi kaksi rataa koululaisille ja mummojen vesijuoksulle kaksi.

Eläköityvä lehtori esittääkin, että vanhukset uisivat koulujen liikuntatuntien ulkopuolella. Koulut satsaavat uintiin paljon, eikä oppilaiden kuljettaminenkaan ole ilmaista.

– On sääli, ettei oppilaille anneta kunnolla tilaa. Vaajakoskellakin tämä pitäisi tiedostaa, kun on koulukin vieressä. Kiljuvia kersoja pidetään riesoina. Siinä on pieni asenneongelma. Pitäisi ymmärtää, että jos lapsilla olisi kivaa uimahallissa, he kävisivät jatkossakin.

Keskinen myös haluaisi välineiden yleistyvän lisää. Uimalasien ja -maskien ja kellukkeiden käyttö on todella positiivinen asia.

– Yritän olla mahdollisimman avarakatseinen. Kaikki, mikä vie uimista eteenpäin, toimii. Aroilla lapsilla maskikin toimii, kun ei mene nenään tai suuhun vettä. Nämä ovat pieniä asioita, mutta tosi tärkeitä.