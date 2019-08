Vettel himoitsee voittoja – Ferrari pyrkii hyödyntämään suoravauhtejaan Spassa ja Italian grand prix'ssä

Formula 1:n nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel kaipaa kipeästi voittoja, kun MM-sarja kaartaa kesätauon jälkeen syyskaudelleen. MM-sarjassa on ajamatta enää yhdeksän kilpailua, eikä Vettelillä ole tältä kaudelta ainuttakaan voittoa.

Vettel ennätti ruutulipulle ensimmäisenä viimeksi Span kilpailussa vuosi sitten. Lähes kaikkien kuljettajien suosikkiradalla kilpaillaan taas tänä viikonloppuna.

– Radalla on legendaarinen maine, ja se kuuluu ehdottomasti suosikkiratoihini, Vettel kertoi tunnelmistaan lomien päätyttyä.

– Radalla on nousuja ja laskuja. Välillä se sukeltaa metsään. Rataa ei voi olla rakastamatta, kun sen oppii tuntemaan.

Ferrarilla on ollut tällä kaudella hyvät suoranopeudet, mutta se on hävinnyt Mercedekselle ja myös Red Bullille hitaissa mutkissa. Vettel on saanut hyvän vastuksen myös nuorelta tallitoveriltaan Charles Leclerciltä, joka on näyttänyt moneen otteeseen vanhenevaa mestaria neuvokkaammalta.

Räikkönen tuntee Span metkut

Hallitseva mestari Lewis Hamilton johtaa MM-sarjaa 62 pisteen turvin. Tallitoveri Valtteri Bottas on toisena, mutta vain seitsemän pistettä Red Bullin Max Verstappenin edellä. Vettel on sarjassa neljäntenä ja Leclerc viidentenä. Ferrari-kaksikon ero on 34 pistettä.

Vettel ajaa lähipäivinä kauden tärkeimpiä startteja, kun MM-sarja jatkuu Span jälkeen Italian grand prix'lla eli Ferrarin kotikisalla. Ankarassa kilpailutilanteessa Vettel ajaa nyt pelastaakseen koko kauden katastrofilta. Hän ajaa myös maineestaan ja ehkä jopa urastaan, kun nuori tallitoveri on nousemassa suosiossa hänen edelleen.

Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto uskoo, että Ferrari on varsin vahvoilla Span radalla, jossa tarvitaan raakaa moottorivoimaa.

– Tilanne muuttuu ainakin edelliseen Budapestin kilpailuun verrattuna, joten teemme parhaamme saavuttaaksemme kauden ensimmäisen osakilpailuvoiton, Vettel vahvisti pomoportaan tunnelmat.

Vettel ja Hamilton ovat juhlineet Spassa viime vuodet. Molemmilla on kilpailusta kolme voittoa. Alfa Romeolla kilpaileva Kimi Räikkönen on menestynyt Belgiassa nykykuljettajista parhaiten. Hän on voittanut kilpailun neljä kertaa.