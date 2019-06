Vettelin johdossa puolimatkassa – Bottas ohitti Ricciardon

Ferrarin Sebastian Vettel johti formula ykkösten Kanadan gp:tä, kun kilpailua on ajettu vähän yli puolet kaikkiaan 70 kierroksesta. Mercedeksen Valtteri Bottas ja Renaultin Daniel Ricciardo käyvät kovaa taistelua viidennestä sijasta, ja Bottas on 40 kierroksen kohdalla viidentenä.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen on ohitettu kierroksella ja on sijalla 13. MM-sarjaa johtava Mercedeksen Lewis Hamilton on toisena.