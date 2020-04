Vettelin sopimuskuviot junnaavat palkkaan ja diilin pituuteen – ex-kuskilta neuvoa saksalaissuuruudelle

Formula ykkösten nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel on viimeisellä kaudella nykyisessä sopimuksessaan Ferrari-tallin kanssa. Saksalaissuuruuden tulevaisuus on hämärän peitossa, sillä tietojen mukaan Ferrari on tarjonnut Vettelille huomattavasti erilaista jatkopaperia kuin mitä tämä tahtoisi.

Brittilehti Daily Expressin mukaan Vettelin 40 miljoonan euron vuosipalkkaa leikattaisiin, ja lisäksi Ferrarilla on halua vain yhden vuoden mittaiseen sopimukseen. Vettelin kerrotaan olevan tyytymätön tallin tarjouksiin, jotka tekisivät Vettelistä suurin piirtein samapalkkaisen nuoren tallitoveri Charles Leclercin kanssa. Formulahuhuissa Vetteliä onkin jo siirrelty McLarenille.

Ferrari-legenda Michael Schumacherin pikkuveli, aikoinaan pitkään F1:ssä ajanut Ralf Schumacher kuitenkin näkee, että tämän hetken tilanteen huomioon ottaen Vettelin olisi syytä nöyrtyä ja laittaa nimi paperiin. Ralf Schumacher viittaa formulakauden alkua yhä varikolla pitävän koronaviruksen tuomaan epävarmuuteen.

– Vettelin viime kausi ei tietenkään ollut ihan paras mahdollinen. Ferrari käy nyt läpi vaikeita aikoja ja totta kai yrittää optimoida kaikkea. Uskonkin, että jokin sellainen (kuin vuoden mittainen sopimus) on mahdollista, varsinkin näinä aikoina, Schumacher pohti Saksan Sky Sport -kanavalla.

Ja McLaren? Schumacherin mukaan F1:n kärkitallien ja McLarenin välillä on yhä melkoisesti eroa.

– Kysymys on siitä, haluaako hän (Vettel) ajaa maailmanmestaruudesta vai rakentaa jotain uutta?