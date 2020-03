Viaplay näyttää formuloita 2022–24

Viaplayn taustalla häärivä pohjoismainen Nordic Entertainment Group ( NENT Group ) jatkoi riehumistaan urheilutapahtumien esitysmarkkinoilla ja kaappasi formula ykköset kausiksi 2022–24. Tuore yksinoikeussopimus antaa Viaplaylle esitysoikeuden kaikkiin harjoituksiin, aika-ajoihin ja kilpailuihin.

– Formula 1 on suomalaisille rakas laji, jossa meillä on pitkät ja vahvat perinteet. Sekä nykyiset suomalaiset huippukuljettajat Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas, että heidän edeltäjänsä kuten Keke Rosberg ja Mika Häkkinen, ovat vanginneet suomalaiset tv-katsojat tiiviisti vastaanottimen ääreen, NENT Groupin vastaava tuottaja Ville Klinga kertoi tiedotteessa.

– Olemme äärimmäisen iloisia, että saamme jatkossa välittää katsojille jännittävät Formula 1 -tapahtumat radalla ja radan ulkopuolella suomalaisesta näkökulmasta. Suunnittelutyömme alkaa välittömästi, ja lupaamme painaa kaasu pohjassa, kuten muissakin tuotannoissamme, Klinga jatkoi.

C More on esittänyt formuloita viime kausina ja esittää vielä kahden kauden ajan. Uusi kausi käynnistyy maaliskuun puolivälissä Australiassa.