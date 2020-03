Vieraille maille eristetyt jalkapalloammattilaiset opettelevat selviytymään ilman jalkapalloa – monet ovat myös kaukana läheisistään

Rikkaudet, glamour ja kunnia ovat tavallisia asioita täysillä stadioneilla pelaaville huippujalkapalloilijoille, mutta sarjojen ollessa keskeytettynä ja maiden rajojen suljettuna pelaajat ovat joutuneet totuttelemaan uuteen tilanteeseen. Monet ovat jopa erillä perheistään.

Valtiot kautta Euroopan ovat asettaneet rajoituksia liikkumiseen ja yksilönvapauteen koronaviruksen vuoksi.

Jalkapalloilijat eivät tässä asiassa muodosta erillistä saareketta yhteiskunnassa, vaan hekin ovat joutuneet muuttamaan päivittäisiä rutiinejaan, kun pelien jatkuminen on siirtynyt eteenpäin ja harjoitukset tehdään nyt kotona.

Monet seurat toteuttavat yhteiset harjoitukset videoyhteyden avulla, koska tällä tavoin voidaan seurata pelaajien toimintaa ja pitää yllä joukkuehenkeä.

– Videoyhteys on keino pitää yhteyttä toisiin henkilöihin ja aloittaa pieni rutiini, koska se on tärkeää, Valioliigassa pelaavan Brightonin manageri Graham Potter kertoi.

Potter pitää aamuisin yhteisen videopalaverin joukkueelle.

– Meidän kaikki pelaajamme ovat Britanniassa. On tärkeää pitää yhteyttä pelaajiin ja keskustella säännöllisesti, että tietää kaiken olevan kunnossa, Potter alleviivasi.

– He ovat erossa perheistään, he kaipaavat perheitään ja ymmärrämme tämän. Sympatiamme ovat heidän puolellaan, mutta tuntui siltä, että on oikea ratkaisu rajoittaa kansainvälistä matkustamista, pysyä kotona ja olla turvassa.

Osa lensi kotiin, kun se oli vielä mahdollista

Osassa huippusarjojen seuroista hyväksyttiin se, että pelaajat lensivät kotimaihinsa. Paris Saint-Germainin Neymar ja Thiago Silva karkasivat Brasiliaan ja Edinson Cavani Uruguayhin ennen kuin Ranska alkoi rajoittaa maasta poistumista.

Vertailun vuoksi, Chelsean espanjalaislaituri Pedro Rodriguez jäi jumiin Lontooseen ja omatoimiseen karanteeniin sen jälkeen, kun joukkuetoveri Callum Hudson-Odoi antoi positiivisen näytteen koronavirustestissä.

– On kova paikka, kun en pysty näkemään lapsiani, Rodriguez kertoi espanjalaiselle radioasema Cadena SER:lle.

Rodriguezin lapset asuvat Barcelonassa.

– Kuvittelen, että monet ihmiset ovat kanssani samanlaisessa tilanteessa. Kerron lapsilleni, että pysykää sisällä ja kaipaan heitä, Rodriguez mietiskeli.

"Nukun paljon"

Englantilaisseura Birminghamin manageri Pep Clotet lähetti perheensä Espanjaan ennen kuin sinne julistettiin hätätila. Hän itse jäi Englantiin, että voi tehdä työtään.

– Roikun kahden maailman välissä. Tuntuu siltä, että en voi tehdä kunnolla työtäni. Ajattelen, että ehkä minun pitäisi mennä takaisin (Espanjaan), mutta en voi, koska minulla on työt hoidettavana, Clotet puntaroi.

Osa pelaajista alkaa olla jo kyllästynyt karanteenioloihin.

– Minulla on tietenkin vähän tylsää, kun karanteenin aloittamisesta on jo aikaa kaksi viikkoa, Juventuksen puolalaismaalivahti Wojciech Szczesny sanoi Sky Sport Italialle.

– Olen yksin Torinossa, koska perheeni meni Puolaan. Minulla on ollut rauhallista aikaa. Nukun paljon, maalivahti tuumi.

Osa pelaajista ikävöi perheitään ja osa on alkanut jo ikävöidä jalkapalloa.

– Heräät etkä tiedä, mitä teet, skottiseura Celticin ranskalaispuolustaja Christopher Jullien kertoi.

– Juuri nyt, tämä on vain erilaista elämää. Tajuat, millaista elämä on joka päivä ilman jalkapalloa. Kaipaan jalkapalloa, Jullien myönsi.