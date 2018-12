Vierumäen golfin Euroopan-haastajakiertueen kisalle jatkoa, palkintosumma nousee

Heinolan Vierumäellä golfataan jatkossakin miesten Euroopan-haastajakiertueen osakilpailu. Vierumäki on solminut kisasta sopimuksen Euroopan-kiertueen kanssa vuosille 2019 ja 2020. Samalla kisan palkintosumma nousee 200 000 euroon.

– Pelaajat ovat viihtyneet Vierumäellä erinomaisesti. Tapahtuman järjestäminen Vierumäellä on helppoa, kun kaikki toiminnot ovat omia ja kun erilaisia palveluita on helppo yhdistää. Kilpailun jatkaminen on meiltä luonteva ratkaisu, Vierumäki-yhtiöiden toimitusjohtaja Peter Gabrielsson kertoi tiedotteessa.

Haastajakiertueen kisa on järjestetty Vierumäellä vuodesta 2016. Ensi kesänä kisa käydään 1.–4. elokuuta.

Tänä vuonna voittajaksi Vierumäellä pelasi Suomen Kim Koivu.