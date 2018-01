Viestivalinnat painottuvat olympiahiihtäjien seulonnan loppusuoralla

Maastohiihdon olympiajoukkueen kokoonpano on muutamaa nimeä vaille valmis, arvioi päävalmentaja Reijo Jylhä sunnuntaina Vantaan SM-kilpailuissa. Olympiakomitea täydentää Pyeongchangin hiihtojoukkueen 24. tammikuuta, ja silloin aiemmin valitut viisi hiihtäjää saavat seuraa.

Joulukuussa joukkueeseen nimettiin jo Ristomatti Hakola, Matti Heikkinen ja Iivo Niskanen, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski.

Viimeinen näyttöpaikka on Slovenian Planicassa ensi viikonloppuna hiihdettävä maailmancup, jossa kisataan sprintit, naisten kymppi ja miesten 15 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla.

Olympiavalintoihin vaikuttavat etenkin mietinnät viestivalinnoista. Jylhän mukaan naisten viestin osalta tilanne on kimurantimpi kuin miesten.

– Naisissa täytyy antaa aikaa siihen mahdollisuuteen, kuka hiihtää kovaa, Jylhä ennakoi helmikuuta.

Esimerkiksi Johanna Matintalolle Planica on tärkeä näyttöpaikka. Hän on realistinen ehdokas olympiaviestiinkin, jos hiihtää maailmancupissa pisteille. Myös sunnuntaina SM-mitaleilta pudonnut Anne Kyllönen on Jylhän mukaan Planicassa mukana.

Olympialaisiin jo valitut miehet ovat viestijoukkueen runko, mutta kuka muu pystyy parantamaan kympin vauhtiaan minuutilla helmikuuhun mennessä. Spekulaatiossa ovat yhä lauantain mestarin Anssi Pentsisen ohella Antti Ojansivu, Perttu Hyvärinen, Lari Lehtonen ja Ville Nousiainen.

Vantaalla tuplamestariksi hiihtänyt Hakola osoitti olevansa vahvassa vedossa, sillä Heikkisen kukistaminen ei ole hänelle ihan jokapäiväistä sprinttiä pidemmillä matkoilla.

– Näkee, että mies on kunnossa, Hakola tiivisti.

Heikkisen näkemys vireensä kehittymisestä oli jyväskyläläiselle tyypillisen arvoituksellinen.

– Piteåssa (Skandinavia-cupin 32:s runsas viikko sitten) paalutettiin, täällä tehtiin perustuksia, ja Planicassa ruvetaan laittamaan seiniä pystyyn. Saa nähdä, missä ovat harjannostajaiset, Heikkinen tuumasi.

Niskanen sai harjoittelurauhan

Jylhän mukaan SM-kilpailut olivat olympianäyttöjen suhteen arvokkaat, vaikka esimerkiksi Niskaset puuttuivat Hakunilasta, eivätkä kaikki parhaat olleet mukana joka päivä.

– Jos olisimme olleet nyt Dresdenissä maailmancupissa, emme olisi saaneet informaatiota mistään, Jylhä mietti maailmancupia, jossa kisamatkat olivat sprintti ja pariviesti vapaalla hiihtotavalla.

Maailmanmestari Iivo Niskasen poissaolo Vantaalta harmitti katsomoissa, mutta päävalmentaja piti ratkaisua oikeana.

– Olemme viime vuodet oppineet siihen, että kunnioitamme Iivon tuntemuksia. Haluamme, että hän voittaa 50 kilometriä olympialaisissa ja annamme hänelle harjoittelurauhan, Jylhä sanoi.