Vihatun ja pelätyn hallitsijan paluu – HJK pyrkii naisten liigan kärkeen

22 mestaruutta ja yli tuhannen pisteen etumatka maratontaulukon kakkoseen. Helsingin Jalkapalloklubi on suomalaisen naisjalkapallon hallitsija, mutta ylpeän seuran kannalta harmittavasti ex-etuliitteellä: HJK:n edellisestä naisten Suomen mestaruudesta tuli viime kaudella tusinan verran vuosia.

Nyt 21 mestaruutta naisten pääsarjan 31 ensimmäisen kauden aikana voittaneessa seurassa uskotaan kuitenkin uuteen kukoistukseen. Ja siinä myös menestysperinteellä on oma tärkeä sijansa. Paineita ei hurja menneisyys nykypäivään tuo.

– Se on enemmän positiivinen kannuste. Kun tiedetään, että seura haluaa menestyä ja luoda pitkät perinteet myös tulevaisuuteen, niin pelaajat vaativat sitä myös itseltään, HJK:n ja naisten maajoukkueen puolustaja Katarina Naumanen miettii.

– Olemme ylpeitä siitä, että olemme HJK, päävalmentaja Joonas Rantanen täydentää.

Ylpeydellä kannettu sinivalkoraitainen paita oli menestysvuosina pelottava näky vastustajille. Sitä se on Naumasen, 22, mukaan yhä.

– Entisenä Kuopion pelaajana on pakko sanoa, että kyllä HJK oli aina se, joka vähintään piti voittaa. Vaikka se ei ollutkaan silloin niin menestynyt. HJK on se kaikkien vihaama vastustaja, ja joka ikinen haluaa meidät voittaa. Siinä mielessä mitään ei tulla ilmaiseksi saamaan, Pallokissoista kaksi vuotta sitten Klubiin vaihtanut Naumanen myhäilee.

Jatkossa tuota "vihaa" on toivottavasti vielä enemmän. Jos vain perinteiden jatkoksi saadaan tuoreempaa hallintaa.

– Nämä kaksi kautta, jotka itse olen ollut mukana HJK:ssa, ovat osoittaneet että työtä on tehty. Suunta on todellakin eteenpäin, ja taas on oltu parempia talven aikana ja tehty lisää satsauksia. Suuri hatunnosto seuralle, pelaajille ja valmentajille, toivotaan että tästä työstä mitä on jaksettu tehdä, saadaan tänä vuonna myös se tulos, Naumanen toivoo.

Valtteja on, vaan voittokulttuuria ei

Paluu terävimpään huippuun on ollut pitkä, ja viimeinen harppaus on vielä tekemättä. Naumanen ja päävalmentaja Rantanen myöntävät, että mestariksi paluu jo tällä kaudella vaatisi "täyttä onnistumista", mutta ainakin lähtökohdat ovat kohdillaan.

– Meillä on selkeästi laajin rinki. Harjoituspelitkin osoittivat, että pystymme vaihtamaan kentällisen pelaajia ja pitämään silti pelin tason hyvänä. Se on meille selkeä kilpailuvaltti. Pystymme myös vaihtamaan ryhmitystä todella joustavasti pelin sisällä, pelien välillä. Se erottaa ehkä myös meitä kovimmista vastustajistamme Hongasta ja PK-35:stä, Naumanen arvioi.

Espoolainen Honka ja vantaalainen PK-35 ovat HJK:n viimeisimmän eli vuonna 2005 tulleen mestaruuden jälkeen voittaneet yhteensä kymmenen jaossa olleista kahdestatoista mestaruudesta. Siitä kimpoaa HJK:n suurin koetinkivi lauantaina alkavaan kauteen.

– Emme ole saaneet vielä sitä täysmenestystä, joten voittamisen kulttuuri on se, mihin meidän pitää vielä kasvaa, Naumanen päättää.