Viikonloppuna Jyväskylässä pelattiin ultimaten SM-sarjaa – isäntäseura ei saanut kasaan omaa joukkuetta miesten turnaukseen

Huhtasuon liikuntapuistossa pelattiin viikonloppuna ultimaten SM-kiertueen kesän toinen osakilpailu. Jyväskylän Liitokiekkoilijoiden joukkue Jyväskylä Sleepwalkers sijoittui naisten turnauksessa neljänneksi.

Miesten SM-sarjassa Sleepwalkersilla ei ole tällä kaudella ollenkaan omaa joukkuetta, koska pelaajia ei ole tarpeeksi. Jyväskyläläispelurit ovat mukana Vaasan Saintsin joukkueessa, joka oli viikonlopun turnauksessa neljäs. Joukkueen kapteeni on jyväskyläläinen Topi Lehikoinen, joka on myös edustanut Suomea ultimatemaajoukkueessa.

– Meillä on ollut nyt pari vuotta semmoinen tilanne, että Jyväskylästä ei saada tarpeeksi pelaajia tähän avoimeen sarjaan. Vaasalla on vähän sama juttu. Sitten on tehty tämmöinen yhdistelmäjoukkue, Lehikoinen kertoo.

Hänen lisäkseen Saintsin riveissä on pelannut kauden aikana puolen tusinaa jyväskyläläistä. Ultimatea pelataan kahdella seitsemän pelaajan kentällisellä, joten oman joukkueen kasaaminen jälleen ensi kaudeksi vaatisi suunnilleen 15 pelaajan ringin.

– Sen näkee sitten ensi talven aikana. Meillä on vähän se ongelma, että Jyväskylässä on paljon opiskelijoita, jotka lähtevät kesäksi muualle. Pyritään siihen, että olisi oma joukkue, mutta se vaatii aika paljon pelaajia. Pitäisi olla se kaksi kentällistä käytännössä, Lehikoinen toteaa.

Naisten osalta tilanne on parempi. Sleepwalkers on mukana sarjassa, mutta joukkueeseen on haalittu täydennyksiä muilta paikkakunnilta.

– Meillä on enemmän pelaajia, mutta vähän erilaisilla tavoitteilla ja erilaisissa elämäntilanteissa. Ei voinut vielä kesän alussa tietää, kuinka moni sitoutuu kaikkiin kolmeen SM-osakilpailuun, joten meilläkin on yhdistelmäjengi. Täällä on pelaajia Vaasan Saintsista ja Oulun Disquitosista. Vähän reilu puolet on meidän omia pelaajia, JyLin ultimatejaoston vastaava Elisa Pursiainen selventää.

Pursiainen pelaa itse Sleepwalkersin pelinrakentajana ja hän toimii myös joukkueen pelaajavalmentajana. Vielä viime vuonna hän ja muut jyväskyläläiset pelasivat täydennyksinä Vaasan Saintsin alaisuudessa. Laji on hänen mukaansa kasvamassa Jyväskylässä, mutta hitaasti.

– Tavalliset kaduntallaajat alkavat tietää, mitä ultimate on, ja ovat kiinnostuneita kokeilemaan. Kesäisin meillä on varmaan semmoinen 30 pelaajaa, sitten talvella enemmän. Ehkä joku 60, jos otetaan kaikki opiskelijavuoroilla käyvät huomioon.

Sleepwalkersin väki on käynyt talvisin perehdyttämässä opiskelijoita ja koululaisia ultimaten pariin.

– On haastavaa lähteä kasvattamaan toimintaa, jos on vain muutama junnu. Koitetaan talvella tehdä koulujen kanssa yhteistyötä pitämällä kerhotoimintaa. Se on semmoinen helppo väylä saada uusia harrastajia, Pursiainen sanoo.

Ultimate eroaa monista muista joukkuepeleistä siinä, että vastustajaan ei saa ottaa ollenkaan fyysistä kontaktia. Kyse onkin todellisesta herrasmieslajista, sillä edes SM-turnauksessa ei nähty minkäänlaista kahnausta. Paikalla ei ollut myöskään tuomaria, jolle mussuttaa, koska ultimatessa pelaajat tuomitsevat ottelut itse. Ultimatea voikin pitää todellisena herrasmieslajina.

Peli tarjoaa myös vaihtoehdon toiselle frisbeellä pelattavalle lajille – frisbeegolfille – joka on kasvattanut viime vuosina suosiotaan. Jyväskylän Liitokiekkoilijoilla on kilpailutoimintaa molemmissa lajeissa. Saintsin kapteeni ja pelinrakentaja Topi Lehikoinen on pelannut myös frisbeegolfia.

– Siinä ei niin paljon fyysistä kuntoa vaadita kuin ultimatessa. Heitto on frisbeegolfissa enemmän se juttu, eikä siitä varmasti ainakaan haittaa ole. Kyllä molemmat lajit tukevat toisiaan, Lehikoinen kuvailee.

Hän vastasikin yhdestä viikonlopun SM-turnauksen komeimmista suorituksista, kun millintarkka kämmenheitto puolesta kentästä tavoitti Ilari Nurmelan maalialueelta. Saints hävisi kuitenkin pronssiottelun itse PirUlle eli Pirkanmaa Unitedille maalein 9–15. Naisten turnauksessa Sleepwalkers hävisi pronssipelin puolestaan tamperelaiselle UFO:lle (Unlimited Frisbee Organization) lukemin 5–13. Sunnuntain mitaliotteluissa turnausvoittoon pelasivat miehissä espoolainen Otso Grizzly ja naisissa Helsinki Ultimate.

Ultimaten SM-kiertue jatkuu Tampereella 7.–8. syyskuuta ja huipentuu 21. syyskuuta Jyväskylässä pelattaviin mitalipeleihin. Sekä Sleepwalkers naisissa että Saints miehissä ovat käytännössä jo varmistaneet paikkansa SM-sarjan pronssiotteluun.