Viime hetken lipuista Mestarien liigan finaaliin ollaan valmiita maksamaan jopa 5  000 euroa

Tänä iltana Madridissa pelattava jalkapallon Mestarien liigan finaali on tuonut kaupunkiin tuhansia Liverpoolin ja Tottenhamin kannattajia. Osalla paikalle saapuneista ei ole pääsylippua kello 22 Suomen aikaa alkavaan loppuotteluun, ja he elättelevät toiveita lippujen saamisesta loppuunmyytyyn finaaliin.

Uutistoimisto AFP:n haastattelema turkkilainen insinööri Keman Kalkavar tunnustautuu Liverpoolin faniksi ja on lentänyt Madridiin tovereidensa kanssa. Hän kertoi, että on valmis maksamaan lipusta 5 000 euroa.

– Stadionilla katseleminen on paljon jännittävämpää. Se on tuo hinnan väärti, 50-vuotias Kalkavar kertoi AFP:lle.

Suurtapahtuma on saanut liikkeelle myös mustan pörssin kauppiaat. Espanjan poliisi pidätti perjantaina venezuelalaisen naisen, joka kaupitteli Solin keskusaukiolla kahta valelippua Romanian kansalaiselle. Poliisin mukaan hän pyysi yhdestä lipusta 4 200 euroa.

70

000 englantilaista

Viikonlopuksi Madridiin odotettiin saapuvan noin 70 000 englantilaisseurojen fania. Stadionin kapasiteetti on 68 000 katsojaa, mutta kaikki paikat eivät ole olleet fanien ostettavissa.

Liverpoolin fani, kirjanpitäjä Lew Cooper, 56, saapui Madridiin teini-ikäisen poikansa Robertin kanssa. He lensivät Liverpoolista Alicanteen, koska suorat lennot ottelukaupunkiin olisivat olleet liian kalliit. Alicantesta kaksikko matkasi Madridiin junalla 420 kilometriä. He kuuluvat niiden onnekkaiden joukkoon, joilla on liput illan otteluun.

– Halusimme saapua tänne juhlimaan, kun Liverpool voittaa, punaiseen paitaan pukeutunut Cooper tuumi.

Noin 30 asteen helteessä ihmiset kuluttavat aikaansa terasseilla ja nauttivat olutta.

– Tottenham ansaitsee voittaa. Heillä on ollut ilmiömäinen kausi. He ovat nousseet monesti tukalista tilanteista, ja tämä on heidän vuotensa, terassilla aikaansa kuluttanut 26-vuotias lontoolainen Adam Brooks paalutti.