Viime kevään välieräjoukkueet Monnarilla – pudotuspelien kotiedusta taisteleva Happee saa vieraaksi Nokian KrP:n

Salibandyliigan runkosarjaa on pelaamatta Happeen osalta viisi ottelua. Tänään jyväskyläläiset saavat Monitoimitalolle vieraakseen Nokian KrP:n.



Yksi mielenkiintoisimmista seikoista tänä iltana on kahden taiturimaisen maalipyssyn kohtaaminen. Salibandyliigan pistepörssiä johtaa Happeen Peter Kotilainen tehoin 27+27=54. Nokian KrP:n Henri Johansson on Salibandyliigan maalipörssissä toisena ja kokonaispisteissä kolmantena tehoin 33+18=51. Syksyllä hänestä tuli Mikko Kohosen jälkeen historian toinen pelaaja, joka on rikkonut urallaan kotimaan sarjassa 1000 tehopisteen rajan.



Happeen päävalmentaja Mikko Lehto nostaa esille koko Nokian KrP:n ykkösviisikon. Eikä suotta, sillä 19-vuotias Joona Rantala jakaa pistetilaston kärkipaikan Kotilaisen kanssa tehoilla 24+30=54.



– Siinä ykköskentässä ovat laidoilla Johansson ja Rantala sekä sentterinä Joni Henttonen, puolustuksessa Matti Koskela ja Morics Krumins. Kokonaisuutena Nokia on etenkin viime kauden perusteella meille erittäin tuttu joukkue. Vahva ja laadukas ryhmä, Lehto tuumii.



Viime kaudella Happee ja Nokian KrP kohtasivat mielenkiintoisessa välieräsarjassa, jossa hirvilauma osoittautui kovemmaksi otteluvoitoin 4-2. Lopultahan Happee saavutti SM-hopeaa, nokialaiset pronssia.



Tämä kausi ei ole toistaiseksi sujunut nokialaisilta yhtä hyvin kuin viime kausi, jolloin Nokian KrP sijoittui runkosarjassa peräti toiseksi. Pudotuspeleihin joukkue on kuitenkin etenemässä. Tällä hetkellä Nokia on sarjataulukossa sijalla seitsemän. Viime ottelussaan, torstaina, Nokian KrP päihitti EräViikingit lukemin 9-5.



Pudotuspeleihin on menossa tietysti myös Happee, joka taistelee yhä puolivälierien kotiedusta ja sijoituksista neljän joukkoon. Ennen tämän illan ottelua hirvilauma on sarjataulukossa sijalla viisi. Happee on pelannut edellisen kerran 26. tammikuuta, jolloin kaatui sarjajumbo Koovee helposti 12-3.



– Siinä oli joulusta tammikuun loppuun aika tiukkaa aikaa. Koovee-pelin jälkeen, tässä pienen sarjatauon aikana pidettiin ensin löysä viikko ja palauteltiin, etteivät akut olisi tyhjät keväällä, Lehto kertoo.



Terveystilanne Happee-ryhmässä on kokonaisuutena hyvä. Lassi Kotovaara on tänään sivussa loukattuaan nilkkaansa Koovee-ottelussa. Viime keväänä superfinaaliottelussa Classicia vastaan pahasti polveaan loukannut Jalo Kouvonen on myös kuntoutumaan päin.



– Katsotaan, jos saataisiin Jalo tällä kaudella vielä playoff-otteluihin mukaan, Lehto toivoo.



Salibandyliigan runkosarjaottelu Happee – Nokian KrP pelataan Jyväskylän Monitoimitalolla lauantaina 9. helmikuuta klo 18:30.