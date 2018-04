Viivi Lehikoinen antaa muiden miettiä mitaleita

Aitajuoksija Viivi Lehikoinen on totutellut nuorten mittelöissä mitalimenestykseen. Hänen lahjakkuuttaan siunaillaan, kun hän juoksi 400 metrin aidoissa mitalit 17-vuotiaiden EM-kisoissa 2016 ja 19-vuotiaiden EM-kisoissa 2017.

Ensi kesänä Lehikoinen pääsee arvokisoihin jopa kahdesti. Tampereella järjestetään 10.–15. heinäkuuta 20-vuotiaiden MM-kisat, ja Berliinissä kamppaillaan 7.–12. elokuuta aikuisten Euroopan mestaruuksista.

Nuorten kisoissa Lehikoinen on yksi Suomen joukkueen ässistä, jolta ulkopuoliset odottavat mitalimenestystä. Lehikoinen miettii kolme kuukautta ennen kisoja muita asioita.

– Saan onnistuneesta valmistautumisesta ja suorituksesta enemmän tyydytystä kuin mitaleista, Lehikoinen kertoi Tampereen kisojen tutustumistilaisuudessa sunnuntaina.

– Olen tyytyväinen, jos koen onnistuneeni ja tunnen, että olen pystynyt tekemään kilpailussa parhaani.

Kovuus löytyy Teneriffalta

Lehikoinen, 18, kirjoitti talven harjoitusten lomassa ylioppilaaksi. Kevät jatkuu urheilun ehdolla.

– Lukio meni vähän vasemmalla kädellä, kun koulunkäynti meni osin urheilun ehdoilla. Kirjoitukset otin tosissani ja ne menivät hyvin. En ole kuitenkaan hakenut vielä mihinkään opiskelemaan, Lehikoinen kertoi.

Harjoituskausi jatkuu huhtikuun lopulta Teneriffan leirillä. Siellä Lehikoinen aloittaa kevään kovat juoksuharjoitukset, joista rakentuu juoksuvoima kesän kisoihin.

– Talvi on sujunut harjoituksellisesti hyvin. Juoksutekniikka on kehittynyt, ja leirillä ohjelmassa on kovempaa treeniä, jolla haetaan juoksuvarmuutta. 400 metrin aitajuoksussa pitää saada paljon treeniä ja kilpailuja alle, että juoksu alkaa kulkea.

Kesän kahdesta arvokilpailusta Lehikoinen katsoo nuorten kisat tärkeämmiksi.

– Aikuisten kisat ovat tässä vaiheessa kokemuksen keräilyä. Nuorten tasolla minulla on paremmat menestysmahdollisuudet ja enemmän tuttuja urheilijoita.