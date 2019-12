Ville Heinola hakee kiireiselle syksylle kruunua MM-jäältä

Suomen nuorten jääkiekkomaajoukkueen puolustaja Ville Heinola on elänyt tapahtumarikkaan syksyn. Miestä on viety paikasta toiseen, ja vauhti on ollut hurja. Jollekin toiselle 18-vuotiaalle meno olisi voinut helposti olla liikaa, mutta Heinola on toistaiseksi pysynyt hyvin kyydissä.

Viime kaudella Rauman Lukossa läpimurtonsa tehnyt pelaaja läksi täksi kaudeksi kiekkohulluun Winnipegiin.

Heinola ehti pelata Winnipeg Jetsin riveissä kahdeksan NHL-ottelua, joissa syntyivät tehot 1+4. AHL-seura Manitoba Moosessa Heinola ehti pelata kolme kamppailua ennen kuin koitti paluu Suomeen ja Raumalle Lukkoon.

Paluu NHL:stä takaisin liigakaukaloihin oli hänelle kova paikka.

– Oli se kaikkinensa aika vaikea tilanne. Toisaalta halusin tulla vielä tässä vaiheessa takaisin kotiin. Se, että pääsin syksyllä korkkaamaan NHL:n, oli tosi hullua. En tiennyt yhtään, mitä odottaa. Koetin vain nauttia joka päivästä.

Heinola on nyt ehtinyt pelata 11 liigaottelua Lukossa. Pisteiden valossa on ollut vielä hieman tahmeaa, sillä Heinolan tilille on kertynyt vasta yksi syöttöpiste.

– Ei siihen ole yksittäistä syytä. Lyhyen ajan sisällä tapahtui niin paljon asioita, että siinä on riittänyt nuorella miehellä prosessoitavaa.

Nyt Heinolan kaikki keskittyminen on tapaninpäivänä Tshekissä alkavissa MM-kisoissa.

– Yritän antaa kisoissa kaikkeni. Meiltä löytyy leveyttä, eikä ratkaisijoista pitäisi olla pulaa. Tavoite on pelata paljon ja tehdä tulosta. Tärkeintä on silti joukkueen menestys, Heinola korostaa.