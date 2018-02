Vilpas jatkoi maajoukkuekoripalloilijan sopimusta

Miesten Korisliigan kärkijoukkue Salon Vilpas on tehnyt yksivuotisen jatkosopimuksen maajoukkuemies Mikko Koiviston kanssa. Koivisto, 30, on pelannut viidet arvokisat ja heittänyt tällä kaudella kotimaisessa liigassa keskimäärin 7,9 pistettä per ottelu.

– Iso syy jatkosopimuksen tekoon oli jatkuvuus joukkueen sisällä. Päävalmentaja Joonas Iisalo ja lähes koko joukkue ovat jo sitoutuneet jatkamaan yhdessä seuraavalle kaudelle. Nälkää tulee olemaan taatusti myös jatkossa, Koivisto sanoi seuran verkkosivuilla.

Vilppaalla on jatkosopimukset myös Teemu Rannikon, Juho Nenosen, Aatu Kivimäen, Riku Laineen ja Miikka Luosmaan kanssa.

– Mikko on sarjan kovimpia heittäjiä, mutta hän tuo peliin myös monta muuta asiaa, jotka jäävät erikoisosaamisen takia vähemmälle huomiolle, päävalmentaja Iisalo tuumi.